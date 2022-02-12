NASA опублікувало перше зображення з телескопа "Джеймс Вебб": фото

Раніше повідомлялося, що апарат надасть перші наукові дані у червні.

NASA опублікувало перше зображення, зафіксоване телескопом "Джеймс Вебб" (James Webb), який у січні цього року вийшов на остаточну орбіту за півтора мільйона кілометрів від Землі.

Про це йдеться на сайті космічної агенції США.

Зазначається, що для отримання цього зображення, поєднали 18 "точок", отриманих в результаті відображення світла сегментами неналаштованого основного дзеркала на допоміжне та детектори NIRcam.

У NASA уточнили, що протягом місяця інженери налаштують складові частини дзеркала так, щоб усі 18 зображень з'єдналися в одну зірку.

Нагадаємо, 25 січня найбільший телескоп NASA "Джеймс Вебб" (James Webb) вийшов на остаточну орбіту за півтора мільйона кілометрів від Землі. Його головна місія - спостерігати за глибинами Всесвіту. "Джеймс Вебб" найдорожчий космічний телескоп NASA вартістю у десять мільярдів доларів.

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