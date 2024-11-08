NASA опублікувало приголомшливі фото Юпітера

Космічний апарат NASA "Юнона" завершив свій 66-й близький проліт повз Юпітер, вперше підлетівши до полюсів газового гіганта.

Про це повідомило видання IFLScience.

Це історичне зближення дозволило зондові здійснити детальні знімки атмосфери планети, включаючи величезні атмосферні шторми та складні завихрення, які демонструють турбулентність юпітеріанської атмосфери. Знімки, зроблені за допомогою камери JunoCam, допомагають вченим досліджувати атмосферні процеси, магнітне поле та гравітаційний вплив Юпітера.

Газові хмари Юпітера / Фото: NASA

Під час прольоту "Юнона" також пройшла поблизу супутника Амальтея, відкриваючи нові подробиці про його орбіту. Оскільки NASA не має спеціалізованої команди для обробки зображень, це завдання виконують цивільні вчені, які використовують різні кольори для підкреслення особливостей атмосфери.

Атмосфера Юпітера / Фото: NASA

Зонд перебуває на орбіті Юпітера понад 3000 днів, і тепер може здійснювати близькі прольоти раз на місяць. Місія "Юнони" триватиме до 2025 року, коли під час 76-го прольоту апарат увійде в атмосферу Юпітера і згорить.

До Юпітера вже прямують два нові апарати: JUICE від Європейського космічного агентства, який з 2031 року досліджуватиме супутники планети, і Europa Clipper від NASA, який вивчатиме супутник Європа з 2030 року.

Нагадаємо, астрономи знайшли в далекому космосі "ненажерливу" чорну діру.

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