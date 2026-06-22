NASA підтвердило початок Ель-Ніньйо: які країни накриє аномальна спека

Глобальне потепління / © Associated Press

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NASA офіційно підтвердило початок кліматичного явища Ель-Ніньйо. Супутники зафіксували, що рівень води в екваторіальній частині Тихого океану піднявся, а це — головна ознака того, що океан сильно перегрівся.

Про це пише Daily Mail.

Що зафіксували вчені щодо Ель-Ніньйо?

За словами фахівців NASA, нагріта вода розширюється. Це і призводить до підняття її рівня. Це явище свідчить про накопичення значних обсягів тепла під поверхнею океану.

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«Коли океанська вода нагрівається, вона збільшується в об’ємі та призводить до підняття поверхні моря, що робить висоту води надійним показником температури океану. Вищі, ніж зазвичай, температури, а отже, й вища висота поверхні моря, в деяких частинах екваторіального Тихого океану пов’язані з Ель-Ніньйо», — пояснили в NASA.

Ознаки «супер» явища Ель-Ніньйо

Науковці кажуть, що нинішня ситуація схожа на потужний Ель-Ніньйо 1997 року. Ще навесні супутники зафіксували «хвилі Кельвіна» — величезні потоки теплої води завширшки в сотні миль, що почали рухатися із заходу на схід Тихого океану.

«Поки що схоже, що це буде велике зіткнення — навіть більше, ніж я б сказала минулого тижня, — але нам все ще потрібні додаткові спостереження, щоб знати, що станеться», — зазначила доктор Фурньє.

Глобальні наслідки для клімату

Експерти прогнозують, що нинішній Ель-Ніньйо матиме широкомасштабний вплив на погоду в усьому світі. Очікується, що явище спричинить екстремальну спеку «майже скрізь», зокрема в Європі, Північній Африці, більшій частині Азії, а також у Північній та Центральній Америці.

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Через Ель-Ніньйо погода у світі сильно зміниться: в одних регіонах, як-от на південному заході США, у частині Південної Америки, в Центральній Азії та країнах Африканського Рогу, стане значно вологіше, тоді як Австралію, Індонезію та Центральну Америку, навпаки, очікує посуха.

Крім того, науковці попереджають, що тепла вода Ель-Ніньйо може підживлювати урагани в центральній та східній частині Тихого океану, водночас перешкоджаючи їх утворенню в Атлантичному басейні.

Що таке Ель-Ніньйо — останні новини

Ель-Ніньйо — це частина природного кліматичного циклу. У цей період вітри над Тихим океаном слабшають або починають дути в інший бік, через що тепла вода накопичується біля східного узбережжя. Це зупиняє підйом прохолодних глибинних вод, що призводить до значних змін температури та опадів по всьому світу.

Раніше ми писали, що серед головних наслідків кліматичного феномену Ель-Ніньйо фахівці виділяють масштабні повені, сильні снігопади, руйнівні лісові пожежі та масове пошкодження коралових рифів.

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Також ми писали, за оцінками міжнародних метеорологічних служб, ймовірність розвитку цього кліматичного явища протягом червня-серпня 2026 року перевищує 80%.

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