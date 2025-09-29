NASA планує створити "село" на Місяці: голова агентства розкрив деталі місії

NASA планує створити "село" на Місяці / © Daily Mail

Реклама

Голова американського космічного агентства NASA Шон Даффі оприлюднив амбітні плани зі створення на Місяці не просто форпосту, а цілого “села” з постійним проживанням людей вже до 2035 року.

Про це пише Daily Mail.

Виступаючи на Міжнародному авіаційному Конгресі (МАК) у Сіднеї, пан Даффі заявив: “Ми збираємося забезпечити стійке людське життя на Місяці. Не просто форпост, а село”.

Реклама

Кінцева мета програми Artemis — створити довгострокову базу, яка буде самодостатньою і зможе приймати астронавтів на постійній основі.

Ключові особливості майбутньої місячної бази:

Атомна енергія : У серпні пан Даффі закликав США стати першою країною, яка розмістить на Місяці ядерний реактор. Реактор під назвою Fission Surface Power System повинен виробляти 100 кВт електроенергії. Це критично важливо для забезпечення бази енергією протягом 14-денних місячних ночей, коли сонячні панелі неефективні.

Місцеві матеріали: База буде побудована з матеріалів, знайдених на Місяці. В NASA розглядають можливість 3D-друку житлових структур, використовуючи місячний ґрунт (реголіт) та воду, знайдені поблизу Південного полюса. Астронавти на МКС уже практикували методи змішування цементу для перевірки їх ефективності в умовах мікрогравітації.

Дорога до Місяця та Марса

Найближча мета NASA — повернути людей на Місяць вперше з часів місії “Аполлон” 1972 року.

Artemis II (Лютий наступного року): Чотири астронавти вирушать у 10-денну експедицію до Місяця, пролетівши повз нього на відстані 9200 км. Екіпаж випробує ракету Space Launch System та космічний корабель Orion.

Artemis III (Середина 2027 року): Планується висадка двох астронавтів поблизу Південного полюса Місяця. На відміну від місій “Аполлон” (доба на поверхні), екіпаж Artemis III проведе на Місяці близько семи днів, збираючи дані для будівництва постійної бази.

Окрім планів щодо Місяця, пан Даффі висловив сміливі амбіції щодо Марса. Він передбачив, що до 2035 року NASA “зробило б величезний крок уперед у своїй місії з досягнення Марса” і буде “на порозі висадки людини на Марс”.

Реклама

Глава NASA підсумував: “Ми повертаємося на Місяць, і цього разу, коли ми встановимо наш прапор, ми залишимося там”.

Нагадаємо, що NASA планує відправити чотирьох астронавтів у десятиденну подорож до Місяця у рамках місії Artemis II, яка стане першим пілотованим польотом за межі низької навколоземної орбіти за останні 50 років.