NASA планує зіштовхнути космічний корабель з астероїдом, щоб одного дня врятувати людство

За словами вчених, минуло 66 мільйонів років з моменту падіння астероїда на Землю, який поклав кінець ері динозаврів.

Новий експеримент NASA - випробування планетарного захисту - коштує 325 млн доларів і відповідає на кілька ключових запитань одне з яких: порятунок людської цивілізації на планеті у майбутньому.

Про це повідомляє Sky News.

26 вересня NASA планує зіштовхнути космічний корабель з астероїдом Діморф, який розташований за 11 млн кілометрів від Землі з метою випробувати зміщення астероїда з небезпечної траєкторії через зіткнення з кораблем.

“На даний момент я можу сказати, що команда готова. Наземні системи готові, а космічний корабель справний і на шляху до удару”, - сказав напередодні представник NASA.

Космічний корабель Dart збиватиме астероїд

"Дарт" - це, по суті, корабель-таран невеликого розміру. Після досягнення цілі йому загрожує загибель.

Dart важить 570 кг і має єдиний інструмент: камеру, яка використовується для навігації, прицілювання та хронології його остаточної смерті.

Зазначається, що місія "Дарт" була запущена 23 листопада 2021 року на ракеті SpaceX Falcon 9.

“Ця місія є першою спробою людства визначити, чи зможе воно змінити курс астероїда, що може одного дня знадобитися для порятунку людської цивілізації. Хоча зміна орбіти астероїда на відстані 7 млн миль звучить лякаюче, члени команди "Дарт" заявили під час брифінгу для ЗМІ в четвер (22 вересня), що вони впевнені, що роки планування, витрачені на місію, приведуть до успіху”, - додає джерело.

Фахівці зазначають, що, рухаючись зі швидкістю 4,1 милі на секунду (6,6 км/с) або 14 760 миль/год (23 760 км/год), космічний корабель "Дарт" зіткнеться з астероїдом завширшки 560 футів (170 м), який обертається навколо іншого астероїда - Дідіма завширшки 2600 футів (780 м).

Раніше стало відомо, що в Атлантичному океані - на глибині понад 700 метрів - з дна піднімаються структури у вигляді стін і стовпів. Ця місцевість називається гідротермальним полем "загублене місто".

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