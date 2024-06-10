NASA починає пошук іншопланетних населених світів: що відомо про місію

Позаземні цивілізації перебувають набагато далі в космосі, і ми поки їх не можемо виявити.

Багато хто з вчених з оптимізмом дивиться на перспективу виявити ознаки життя в далеких світах у недалекому майбутньому - можливо, навіть у найближчі кілька років. NASA розпочало розробку необхідної базової технології. Йдеться про ультрасучасний космічний телескоп, необхідний для пошуку інопланетних світів, схожих на Землю.

Про це пише Science Alert.

"Обсерваторія населених світів" (HWO) — місія із запуску великого космічного телескопа, основною метою якого буде пряме отримання зображень планет земного типу навколо зірок, як наше Сонце. Передбачається, що телескоп також зможе вивчати атмосферу планет на предмет хімічних ознак життя.

Наразі місія перебуває на ранній стадії планування, а робочі групи лише вивчають наукові цілі та способи їх досягнення. Попередні дослідження, зосереджені на наявних екзопланетах, показали, що потенційно кожна п'ята зірка має на орбіті планету, схожу на Землю.

Уся місія пошуку життя у Всесвіті загалом ґрунтується на тому, що це життя буде чимось схоже на наше. Однак цілком імовірно, що у Всесвіті існує життя, в основі якого лежить зовсім інша хімія. І все ж, якщо ми хочемо знайти інопланетне життя, нам слід починати пошуки з того, що могло б бути схожим на наше.

Водночас інші дослідники ведуть свої пошуки ближче - серед планет нашої власної Сонячної системи.

Найімовірнішим місцем для існування життя є один із крижаних супутників Юпітера, Європа. Тріщини на її крижаній поверхні нагадують смуги тигра, а під нею є океан, який викид в космос клуби водяної пари.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про створення нової групи для розслідування повідомлень про присутність НЛО.

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