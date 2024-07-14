NASA показало цікаве зіткнення пари галактик у формі пінгвіна та яйця – фото

NASA показало нове зображення пари галактик під назвою Arp 142, яка розташована на відстані приблизно 325 млн світлових років від Землі. Галактики вже мільйони років перебуває в процесі злиття і перетворення в одну галактику. Саме це повільне злиття призвело до того, що одна з галактик набула незвичайної форми.

Про це пише Live Science.

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) показує найчіткіше зображення Arp 142 – пари змішаних галактик, схожих на космічного пінгвіна, який охороняє яйце. Галактики, які почали своє злиття приблизно 25 млн років тому, знаходяться на відстані 325 млн світлових років від Землі. Один світловий рік – це приблизно 9,46 трлн км.

Пара змішаних галактик, схожих на космічного пінгвіна, який охороняє яйце / Фото: Live Science

Галактика NGC 2936 своїми обрисами нагадує пінгвіна. А сусідня з нею галактика, яку видно на зображенні зліва, через свою овальну форму нагадує яйце. За слова астрономів, здається, що пінгвін охороняє своє яскраве Яйце.

Більша галактика пінгвін спочатку була спіральною галактикою, але через гравітаційну взаємодію з галактикою яйце, вона втратила свою звичну форму. І ця форма продовжує змінюватися далі.

Цікаво, що центр великої галактики NGC 2936 тепер перетворився на сяюче око космічного пінгвіна, а її спіральні рукави, які були раніше симетричними, перетворилися на голову, дзьоб, тулуб і хвіст пінгвіна.

За словами вчених, гравітаційна взаємодія між галактиками призвела до того, що у пінгвіна почався процес бурхливої появи нових зірок. Ділянки, де молекулярні хмари стискаються під дією гравітації й утворюють нові зірки, сконцентровані в дзьобі та хвості космічного птаха.

Менша галактика NGC 2937 є еліптичною галактикою, яка не дуже сильно змінилася після початку злиття з NGC 2936. Хоча галактика яйце виглядає набагато меншою за пінгвіна, у двох галактик приблизно однакова маса. Тому ще не відбулося повне поглинання пінгвіном свого Яйця.

Новий знімок Arp 142 є результатом об'єднання даних з камер ближнього і середнього інфрачервоного діапазону телескопа Вебб.

Нагадаємо, астронавт, який провів 178 днів у космосі, розповів про "брехню", яку зрозумів, побачивши Землю.

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