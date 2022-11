NASA показало фото Місяця, зроблене під час подорожі космічного апарату Orion

NASA опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця.

Як повідомляє Space.com, корабель Artemis 1 Orion стартував 16 листопада з космодрому на мисі Канаверал о 1:47 за місцевим часом. Невдовзі після цього він досяг орбіти Землі, а через 87 хвилин після старту Orion здійснив маневр, щоб перейти на траєкторію Місяця.

У понеділок, 21 листопада, Orion максимально наблизився до Місяця – на відстань 130 кілометрів, щоб гравітаційним маневром прискоритися на зворотньому шляху до Землі. Таке досить близьке наближення було викликано тим, що космічний апарат та його три тестові муляжі перебували на зворотному боці Місяця.

#Artemis I, Flight Day 5. Orion spacecraft takes a selfie while approaching the Moon ahead of the outbound powered flyby - a burn of Orion's main engine on the @ESA service module. During this maneuver Orion came within 81 miles of the lunar surface. pic.twitter.com/93GkJ7Ubry

— Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 22, 2022

Космічний апарат NASA проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж вирушити додому. Його приземлення в Тихому океані заплановано на 11 грудня.

Місія розроблена як льотне випробування ракети Space Launch System, космічного корабля Orion і відповідних наземних систем управління перед місіями Artemis 2 і 3, запланованими на 2024 і 2025 роки відповідно. Кінцевою метою місії є повернення людини на Місяць.

Нагадаємо, раніше астрономи NASA показали фото "усмішки" Сонця.

Читайте також: