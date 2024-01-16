NASA показало приголомшливе злиття двох галактик – фото

Космічний телескоп "Габбл" NASA/ESA показав Arp 122 – своєрідну галактику, яка насправді складається з двох галактик – нахиленої, викривленої спіральної NGC 6040 та круглої спіральної LEDA 59642.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Вони повернені одна до одної та перебувають у середині зіткнення. Це драматичне космічне зіткнення відбувається на дуже безпечній відстані – приблизно 570 мільйонів світлових років від Землі.

Галактичні зіткнення та злиття відбуваються в дуже повільному часовому масштабі. Наприклад, Чумацький Шлях перебуває на шляху до зіткнення зі своїм найближчим галактичним сусідом, Галактикою Андромеди (M31), але ці дві галактики мають пройти чотири мільярди років, перш ніж вони дійсно зустрінуться. Процес зіткнення та злиття також не буде швидким: на його розвиток можуть знадобитися сотні мільйонів років. Ці зіткнення займають так багато часу через справді величезні відстані.

Галактика Arp 122 / Фото: NASA

Галактики складаються із зірок та їхніх сонячних систем, пилу, газу та невидимої темної матерії. Тому під час галактичних зіткнень ці складові компоненти можуть зазнавати величезних змін у гравітаційних силах, що діють на них. Згодом це повністю змінює структуру двох (або більше) галактик, що зіштовхуються, а іноді в кінцевому результаті призводить до утворення однієї галактики.

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Цілком можливо, що саме це є результатом зіткнення, зображеного на фото. Вважається, що галактики, що виникли в результаті злиття, мають правильну або еліптичну структуру, оскільки процес злиття руйнує складніші структури (наприклад, що спостерігаються в спіральних галактиках). Науковцям цікаво дізнатися, який вигляд матиме Arp 122, коли зіткнення завершиться, але це станеться не найближчим часом.

Нагадаємо, вчені виявили двійника Землі. Що відомо про нову екзопланету.

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