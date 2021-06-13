NASA показало ракету для польоту на Місяць (фото)

Ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон".

Космічне агентство NASA (США) опублікувало світлину надважкої ракети. На ній астронавти скоро полетять на Місяць.

Про це повідомляє BBC.

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Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше поєднавши таким чином всі три основних елементи ракети.

Місія має назву "Артеміда-1". Ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон". Астронавтів на ньому поки не буде, адже агенство NASA хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі і лише потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

NASA

NASA

Нагадаємо, у США показали, як будуть отримувати енергію в космосі і відправляти її на Землю. Технологія дозволить спрямовувати енергію з космосу незалежно від місцевості, клімату та погодних умов.

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