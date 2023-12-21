NASA показало "різдвяну ялинку" у космосі – фото

NASA показало зображення скупчення зірок NGC 2264, що нагадує святкову ялинку.

Про це йдеться на офіційному сайті.

NGC 2264 – це група молодих зірок у віці від одного до п'яти мільйонів років у нашому Чумацькому шляху за близько 2500 світлових років від Землі.

Сині та білі вогні – це молоді зірки, які виділяють X-промені, а зеленим забарвлений газ у туманності. Деякі зірки в кластері відносно невеликі, а деякі - навпаки, від одного до семи разів більше маси нашого сонця.

"Різдвяна ялинка" у космосі / Фото: NASA

Це зображення було обернено за годинниковою стрілкою приблизно в 160 градусах від астронома на півночі, що вказує на вгору, так що, здається, верхня частина дерева розташована до верхньої частини зображення.

Скупчення побачили телескопи Chandra та WIYN.

Нагадаємо, NASA відправило перше відео з глибокого космосу на Землю. Як вдалося це зробити і хто став "зіркою" ролика.

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