NASA показало рожеве озеро-серце в Аргентині: що насправді означає його колір

Рожеве озеро Салінас-Лас-Барранкас / © NASA

NASA опублікувало незвичний знімок із космосу: в аргентинській провінції Буенос-Айрес зафіксували майже ідеальне рожеве озеро у формі серця завширшки майже 10 кілометрів. Однак романтичний вигляд цього природного об’єкта має зовсім не романтичне пояснення.

Йдеться про Салінас-Лас-Барранкас — неглибокий соляний басейн у провінції Буенос-Айрес, розташований приблизно за 53 кілометри на захід від міста Баїя-Бланка. Улоговина лежить орієнтовно на 40 метрів нижче рівня моря та живиться виключно опадами. Після дощів вода накопичується в басейні, а коли опади припиняються — поступово випаровується, залишаючи дедалі концентрованіший соляний розчин.

Саме через це у водоймі активізується одноклітинна зелена водорість Dunaliella salina. За високої солоності та інтенсивного сонячного світла вона починає виробляти каротиноїди — пігменти червонувато-рожевого кольору, які захищають клітини від руйнування. Науковці пояснюють, що це своєрідна «стресова реакція» мікроорганізмів, яку можна побачити навіть із висоти близько 400 кілометрів.

Згодом, коли солоність зростає ще більше, частина водоростей відмирає, а у воді починають активно розмножуватися галофільні археї та бактерії. Вони також виробляють червоні пігменти, через що відтінок озера стає ще насиченішим.

Фотографію зробив 16 січня 2024 року член екіпажу 70-ї експедиції на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Nikon D5 з 500-міліметровим об’єктивом. Пізніше NASA опублікувало її в матеріалі Earth Observatory про озера у формі серця.

Попри видовищний вигляд, Салінас-Лас-Барранкас — не природоохоронна зона, а діючий соляний промисел. За даними аргентинських медіа, щороку тут видобувають до 300 тисяч метричних тонн солі, яку використовують у хімічній та інших галузях промисловості.

Водночас життя в цьому суворому середовищі все ж існує. Біля озера ростуть солестійкі рослини, а чилійські фламінго харчуються мікроорганізмами, багатими на каротиноїди, через що їхнє пір’я набуває рожевого відтінку.

Окрім того, в регіоні мешкає жовтий кардинал (Gubernatrix cristata) — рідкісний птах, занесений до списку видів під загрозою зникнення. За даними BirdLife International, у природі залишилося лише від 1000 до 2000 дорослих особин. Основними загрозами для виду є відлов, втрата середовища існування та господарська діяльність людини.

Науковці зазначають, що вигляд озера змінюється залежно від сезону: після сильних дощів солоність знижується, вода може знову ставати зеленуватою, а з поверненням спеки рожевий колір з’являється знову.

