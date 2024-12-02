NASA показало величезні будинки, в яких астронавти житимуть на Місяці: фото

Зараз космічне агентство готується до відправлення людей на поверхню Місяця.

Космічне агентство NASA показало величезні будинки, в яких астронавти житимуть на Місяці. А також агентство продемонструвало робота-помічника, який збиратиме матеріали, необхідні для будівництва.

Зараз космічне агентство готується до відправлення людей на поверхню Місяця. Місія Artemis III має відбутися не раніше вересня 2026 року, пише TheSun.

NASA планує, що астронавти висадяться на південному полюсі Місяця, що стане початком довготривалих планів про постійну присутність людини на поверхні супутника Землі.

Також читайте NASA опублікувало приголомшливі фото Юпітера

За словами науковців, в майбутньому американське агентство сподівається отримати можливість добувати місячний реголіт – шар поверхневої породи – для створення доступних структур на Місяці.

Бачення експертів полягає в тому, щоб створити "повністю обладнані об’єкти та будівлі для підтримки постійного поселення на Місяці та енергійної космічної економіки".

Для роботи на поверхні супутника планують залучити роботів. NASA вже тестувало віртуальні версії майнінгових роботів у комп’ютерному моделюванні, які отримали внутрішнє прізвисько Moon Tycoon.

Гігантський будинок на Місяці / Фото: NASA

Справжня версія робота-екскаватора полетить на Місяць "у найближчі кілька років", щоб продемонструвати, що він може успішно збирати "до 10 метричних тонн реголіту", наголошують фахівці.

"Це будуть перші розкопки для гірничодобувних робіт, аби використовувати ресурси Марса", – сказав інженер-робот NASA Джейсон Шулер.

Як тільки NASA зможе успішно зібрати камінь з Місяця, то зможе розпочати випробування фактичного будівництва структур на поверхні Місяця, кажуть спеціалісти.

Одним із варіантів є тип будинків структурою класу III.

За словами інженерів, будівля класу I будується на Землі, а потім доставляється на Місяць. Для класу II конструкцію потрібно зібрати безпосередньо на поверхні супутника. А клас III – це коли будівля повністю виготовлена ​​на Місяці з місцевих ресурсів.

Такий вигляд будинок матиме всередині / Фото: NASA

Науковці планують, що коли камінь буде зібрано на Місяця, потім можливо буде надрукувати на 3D-принтері будь-яку будівлю, яка потрібна NASA.

У NASA кажуть, що III клас будівництва працюватиме не лише на Місяці, а й на Марсі.

Важливо, що матеріал, який NASA збиратиме за допомогою робота, призначений не лише для космічних домівок. В агентстві заявили, що можуть використовувати матеріал для будівництва 50-метрових веж, довгих доріг і великих стартових майданчиків.

NASA заявило, що це забезпечить "захист активів і екіпажу" від "термічної та радіаційної" небезпеки. І мета будівництва полягає б у тому, щоб ці системи прослужили не менше 10 років.

Раніше повідомлялось, що до Землі наближаються два астероїди.