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NASA показало, як американський зонд вперше в історії Всесвіту збив з курсу астероїд Діморфос (космічне відео)

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NASA показало, як американський зонд вперше в історії Всесвіту збив з курсу астероїд Діморфос (космічне відео)

Фото: Associated Press

Місія проводилася за 11 млн кілометрів від Землі.

Агентство NASA підтвердило, що нещодавня спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

Про це йдеться на сайті космічної агенції.

"У кожного з нас є відповідальність за захист нашої рідної планети. Зрештою, це єдиний у нас. Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всього, що підкидає нам Всесвіт. NASA довело, що ми серйозні як захисники планети. Це переломний момент для захисту планети та всього людства, демонструючи прихильність виняткової команди NASA та партнерів з усього світу", - прокоментував адміністратор NASA Білл Нельсон.

На сайті зазначається, що до зіткнення зонда із Діморфосос знадобилося 11 годин 55 хвилин. Після навмисного зіткнення DART із астероїдом, яке відбулося 26 вересня, астрономи використовували телескопи на Землі, щоб визначити, наскільки змінився цей час. Дослідницька група підтвердила, що вплив космічного корабля змінив орбіту Діморфоса навколо Дідімоса на 32 хвилини, скоротивши орбіту з 11 годин і 55 хвилин до 11 годин і 23 хвилин.

Метою цього експерименту було випробування стратегії боротьби з космічними тілами, які потенційно можуть загрожувати зіткненням із Землею. Місія проводилася за 11 млн кілометрів від Землі.

Нагадаємо, раніше телескоп NASA “Джеймс Вебб” передав перше в історії безпосереднє зображення екзопланети, тобто планети за межами Сонячної системи.

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