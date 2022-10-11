NASA показало, як американський зонд вперше в історії Всесвіту збив з курсу астероїд Діморфос (космічне відео)

Агентство NASA підтвердило, що нещодавня спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

Про це йдеться на сайті космічної агенції.

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"У кожного з нас є відповідальність за захист нашої рідної планети. Зрештою, це єдиний у нас. Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всього, що підкидає нам Всесвіт. NASA довело, що ми серйозні як захисники планети. Це переломний момент для захисту планети та всього людства, демонструючи прихильність виняткової команди NASA та партнерів з усього світу", - прокоментував адміністратор NASA Білл Нельсон.

На сайті зазначається, що до зіткнення зонда із Діморфосос знадобилося 11 годин 55 хвилин. Після навмисного зіткнення DART із астероїдом, яке відбулося 26 вересня, астрономи використовували телескопи на Землі, щоб визначити, наскільки змінився цей час. Дослідницька група підтвердила, що вплив космічного корабля змінив орбіту Діморфоса навколо Дідімоса на 32 хвилини, скоротивши орбіту з 11 годин і 55 хвилин до 11 годин і 23 хвилин.

LIVE NOW #DARTMission team members from @JHUAPL, @NASA and @ASI_spazio are announcing the early science results from DART's impact of an asteroid moonlet on Sept. 26. DART is the world’s first #planetarydefense test.



: https://t.co/BKsHMGcVan — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) October 11, 2022

Метою цього експерименту було випробування стратегії боротьби з космічними тілами, які потенційно можуть загрожувати зіткненням із Землею. Місія проводилася за 11 млн кілометрів від Землі.

Нагадаємо, раніше телескоп NASA “Джеймс Вебб” передав перше в історії безпосереднє зображення екзопланети, тобто планети за межами Сонячної системи.

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