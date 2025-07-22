NASA полагодило камеру на орбіті Юпітера за сотні мільйонів кілометрів від Землі

Juno / © NASA

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Інженери NASA провели унікальну операцію з відновлення камери JunoCam на борту міжпланетного апарата Juno, який перебуває на орбіті Юпітера на відстані понад 600 млн км від Землі.

Про це повідомило видання phys.org.

Про хід і результати ремонту повідомили 16 липня на конференції Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) у Нешвіллі.

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Апарат Juno працює в системі Юпітера з 2016 року. Його основна камера JunoCam, частково захищена титановим корпусом, із самого початку розраховувалась на 8 проходів через потужні радіаційні пояси планети. Проте з часом апарат здійснив значно більше таких маневрів, і це почало впливати на якість роботи камери.

Перші проблеми зображення були зафіксовані після 47-го обльоту Юпітера. До 56-го — знімки стали суттєво пошкодженими. Інженери NASA припустили, що причина — у несправному регуляторі напруги, важливому для живлення JunoCam. В умовах обмежених можливостей ремонту на такій відстані було вирішено використати метод, відомий як «відпал». Його суть — у нагріванні матеріалу з подальшим повільним охолодженням, що може зменшити внутрішні дефекти.

Перші тестові знімки, отримані після запуску процедури, засвідчили часткове покращення. А вже 30 грудня 2023 року, під час зближення Juno із супутником Іо на висоті 1500 км, камера зробила зображення високої якості. На них чітко видно північний полярний регіон Іо — з гірськими утвореннями, вкритими інеєм сірчистого газу, і раніше не зафіксованими вулканами.

На сьогодні Juno здійснив уже 74 обльоти Юпітера. Під час останнього знову фіксувалися шуми на зображеннях, однак команда апарата продовжує використовувати метод «відпалу» також для інших систем місії.

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«Juno вчить нас, як створювати й підтримувати космічні апарати, стійкі до радіації, надаючи інформацію, яка буде корисна для супутників на орбіті навколо Землі. Я очікую, що уроки, отримані від Juno, будуть застосовні як до оборонних і комерційних супутників, так і до інших місій NASA», — заявив головний дослідник Juno з Південно-західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо Скотт Болтон.

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