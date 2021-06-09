NASA попередило про наближення до Землі величезного астероїду: чи існує небезпека

Його довжина становить 150 метрів.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 1 липня 2021 року повз Землю пролетить астероїд 2021 GM4.

Про це повідомляє NASA.

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Довжина космічного каменю становить 150 метрів, що більше за велике футбольне поле (120 метрів). Його швидкість руху становить 6,3 кілометра за секунду або 36 500 кілометрів за годину. Він максимально наблизиться до Землі 1 липня.

Водночас, його відстань до нашої планети дорівнюватиме 12-кратній дистанції між Землею та Місяцем. У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив яскраві знімки Юпітера. Три нових зображення Юпітера показують гіганта в трьох різних типах світла - інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому.

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