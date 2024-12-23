NASA попереджає: різдвяної ночі астероїд розміром з десятиповерховий будинок пройде поруч з Землею

24 грудня на Різдвяний вечір Земля може стати свідком неймовірного космічного явища. Астероїд, розміром з десятиповерховий будинок, наблизиться до нашої планети на неймовірній швидкості 23 600 км/год.

Про це пише DailyMail.

NASA попереджає, що хоча цей космічний об’єкт не становить загрози для Землі, його близький прохід нагадує про небезпеку від таких об’єктів і важливість їхнього моніторингу.

Астероїд 2024 XN1, який був виявлений 12 грудня 2024 року, пролетить на відстані 7,21 мільйона км від Землі. Це виглядає як велика відстань в астрономічних масштабах, але все ж достатньо близько, щоб привернути увагу вчених. Згідно з оцінками експертів NASA та Європейського космічного агентства (ESA), астероїд не має жодної ймовірності зіткнутися з нашою планетою. Як зазначила астроном Джесс Лі з Королівської обсерваторії в Грінвічі, "Астероїд буде дуже далеко — в 18 разів далі, ніж Місяць, і його траєкторія не наближає його до Землі".

Попри відсутність ризику для планети, розмір астероїда 2024 XN1 — від 29 до 70 метрів — є нагадуванням про те, як великі космічні об’єкти можуть впливати на Землю. Якщо цей астероїд зіткнувся б з нашою планетою, наслідки були б катастрофічними. Вчені оцінюють силу вибуху в разі зіткнення як еквівалентну 12 мільйонам тонн тротилу, що здатне знищити площу до 2 000 квадратних кілометрів, що приблизно відповідає території великого міста. Це знову ставить питання про необхідність постійного моніторингу таких об’єктів, оскільки навіть відносно невеликі астероїди можуть спричинити великі руйнування.

Незважаючи на це, вчені запевняють, що ризик зіткнення з астероїдом 2024 XN1 відсутній. За підсумками обчислень орбіти, він не входить до списку небезпечних об’єктів Європейського космічного агентства. Вони оцінюють це як звичайний «дуже частий» підхід, коли астероїд пролітає на безпечній відстані. Це означає, що навіть при такій близькості, космічний камінь не створить жодної загрози для Землі.

Астероїд 2024 XN1 не буде єдиним космічним об’єктом, який наблизиться до Землі в ці святкові дні. 23 грудня на Землю наближається астероїд 2013 YB. Хоча його розмір менший — менш як 3 метри в діаметрі — і ймовірність зіткнення з Землею надзвичайно низька, цей астероїд все ж варто тримати під наглядом. За прогнозами ESA, він, ймовірно, згорить в атмосфері, залишивши по собі яскравий вогняний слід.

Також 25 грудня очікується проліт ще одного астероїда — 2021 BA2, розмір якого коливається від 30 до 70 метрів. За підсумками прогнозів, цей астероїд пролетить на відстані 2,76 мільйона км від Землі. Однак, попри те, що цей астероїд є потенційно небезпечним через свій розмір, він також не загрожує планеті, оскільки проходить на безпечній відстані від Землі. Це підкреслює важливість спостережень за такими об’єктами, щоб вчасно виявляти навіть найменші ризики для планети.

У разі наближення астероїда до Землі, навіть на великій відстані, астрономи радять уважно стежити за розвитком ситуації, оскільки будь-який об'єкт, що пролітає на такій близькості, може стати причиною додаткової наукової уваги та розрахунків. Учені з NASA і ESA працюють над планами захисту нашої планети від можливих космічних загроз і постійно відстежують орбіти небезпечних астероїдів. Наприклад, астероїд 2024 XN1 після свого Різдвяного проходу знову наблизиться до Землі лише в 2032 році, коли він пролетить на відстані 4,7 мільйона км. Проте найближчий можливий прохід відбудеться лише в 2106 році, коли астероїд пройде ще ближче — на відстані 3,4 мільйона км.

Хоча космічні об’єкти, подібні до астероїда 2024 XN1, не становлять негайної загрози для Землі, їх вивчення і спостереження є надзвичайно важливими для забезпечення безпеки нашої планети в майбутньому.

Нагадаємо, найменший астероїд з усіх коли-небудь зафіксованих вибухнув у небі над Ніагарським водоспадом.

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