NASA порушило мовчання: що відомо про серію загадкових смертей та зникнень учених, пов’язаних з НЛО

Влада США розпочала масштабне федеральне розслідування щодо загадкового зникнення та загибелі одинадцяти видатних американських учених, більшість з яких мали доступ до секретних космічних або ядерних програм. До цієї справи безпосередньо причетна і космічна агенція NASA, яка вперше прокоментувала втрату своїх співробітників на тлі суспільних побоювань щодо загрози національній безпеці.

Про перебіг слідства та реакцію відомства на конспірологічні теорії щодо НЛО пише Gizmodo.

Заява NASA та загроза безпеці

Офіційна представниця NASA Бетані Стівенс заявила, що агенція активно співпрацює з правоохоронними органами у справі зниклих науковців. За її словами, наразі всередині відомства немає жодних ознак того, що ці інциденти загрожують національній безпеці, проте NASA гарантує повну прозорість під час слідства.

Водночас голова Комітету з питань нагляду Палати представників США Джеймс Комер висловив серйозне занепокоєння. Він припустив, що за цими подіями може стояти організований злочинний намір, адже всі 11 фахівців працювали у стратегічно чутливих сферах: від безпеки ядерної зброї та космічних місій до термоядерної енергетики і передових військових технологій.

Загадкові втрати в Лабораторії реактивного руху

У центрі уваги опинилися троє співробітників Лабораторії реактивного руху NASA (JPL). Зокрема, 60-річна інженерка аерокосмічної галузі Моніка Хасінто Реза безслідно зникла влітку 2025 року під час туристичного походу в окрузі Лос-Анджелес.

Крім того, померли ще двоє досвідчених фахівців: старший радіоінженер Френк Майвальд (влітку 2024 року) та вчений Майкл Девід Гікс, який вивчав комети і працював над проєктами планетарного захисту (влітку 2023 року). Офіційні причини їхньої смерті досі не оприлюднені, проте слідчі поки не виявили безпосереднього зв’язку між цими трьома випадками, окрім спільного місця роботи.

Чутки про НЛО та цілеспрямовані вбивства

Відсутність публічної інформації породила хвилю конспірологічних теорій у соціальних мережах. Зникнення Моніки Рези почали пов’язувати з генералом ВПС США у відставці Вільямом Маккасландом, який також зник безвісти у лютому 2026 року. Чутки ґрунтуються на тому, що раніше генерал командував дослідницькою лабораторією на авіабазі Райт-Паттерсон, яка десятиліттями фігурує в легендах про приховування уламків НЛО.

Напруженість підігріває і той факт, що двоє інших учених з цього списку — дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Калтеху — загинули внаслідок цілеспрямованих збройних нападів. Хоча доказів спільного мотиву для всіх одинадцяти інцидентів поки немає, правоохоронці продовжують шукати можливі закономірності.

Нагадаємо, конгресмен Тім Берчетт бачить чіткий зв’язок між загадковими смертями та зникненнями провідних науковців, які працювали над секретними проєктами. Він підкреслив, що деякі їхні дослідження можуть бути пов’язані з теоріями про позаземні технології.