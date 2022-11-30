NASA профінансувало вдосконалення технології для будівництва колоній на Місяці та Марсі

У прототипі космічного поселення моделюватимуть можливість будівництва бази з неземного ґрунту в умовах іншої гравітації.

Техаська компанія ICON отримала від Національного аерокосмічного агентства США (NASA) $57,2 млн на проєкт Olympus - технологію, яка дозволить людству будувати бази на Місяці та Марсі, використовуючи місцевий матеріал.

Про це повідомили на сайті NASA.

Підписаний контракт з NASA допоможе компанії вдосконалити технологію, розвитком якої вона займається від 2018 року. Тоді ICON вперше збудувала повністю надрукований на 3D-принтері будинок. Згодом із таких будинків виникли цілі поселення у США та Мексиці.

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Проєкт Olympus існує від 2020 року. Фактично це прототип космічного поселення — створена на 3D-принтері імітація середовища існування на Марсі під назвою Mars Dune Alpha, яку NASA використовуватиме, щоб підготувати астронавтів для довготривалих місій.

Отримані кошти ICON планує використати на те, щоб дізнатися, як місячний ґрунт або реголіт поводиться під впливом місячної гравітації, використовуючи змодельовані та реальні зразки ґрунту, отримані місіями "Аполлон".

Компанія також випробовуватиме своє апаратне та програмне забезпечення в космічній місії, яка імітує місячну гравітацію.

Нагадаємо, раніше NASA опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця.

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