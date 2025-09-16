NASA прокоментувало чутки про "інопланетний корабель", який може знищити Землю

Космос / © Pixabay

1 липня 2025 року астрономи вперше помітили об’єкт, який пролітав крізь Сонячну систему майже вдвічі швидше за попередніх «міжзоряних гостей» — Оумуамуа та комету Борисова. За розрахунками, ядро цього об’єкта має близько 5,6 кілометра у діаметрі, а навколо нього видно пилову «кому».

Про це повідомило видання Iflscience.

Невдовзі після відкриття ізраїльсько-американський фізик Аві Леб припустив, що 3I/ATLAS може бути не природним тілом, а штучним зондом, потенційно навіть ворожим. У своїх публікаціях він послався на гіпотезу «Темного лісу», яка передбачає, що будь-яка цивілізація може знищити іншу, щойно відчує від неї загрозу.

Леб зазначив, що об’єкт досягне перигелію — найближчої точки до Сонця — на боці, протилежному до Землі. На його думку, це може бути зроблено навмисно, щоб приховати деталі траєкторії від наземних телескопів. Він також припустив, що 3I/ATLAS здатний виконати так званий маневр Оберта, щоб наблизитися до Сонця і надалі вийти на траєкторію до Землі. У такому випадку, за його розрахунками, об’єкт міг би досягти нашої планети вже наприкінці 2025 року.

У блозі Леб навіть стверджував: якщо подальші спостереження не виявлять кометного хвоста, це може свідчити, що 3I/ATLAS був цілеспрямовано направлений у внутрішню частину Сонячної системи.

Такі заяви викликали ажіотаж у медіа й соцмережах, але вчені NASA їх не підтримали.

«Це схоже на комету. Воно виконує кометні функції. Воно дуже, дуже сильно нагадує, майже з усіх боків, комети, які ми знаємо. Вона має деякі цікаві властивості, які дещо відрізняються від комет нашої Сонячної системи, але поводиться як комета. Тож переконливі докази вказують на те, що цей об’єкт є природним тілом. Це комета», — сказав The Guardian провідний науковець NASA з дослідження малих тіл Сонячної системи Том Стетлер.

