ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

NASA провело експерименти з павуками у космосі: що вдалось дізнатись

Науковці з’ясували, як космос впливає на плетіння павутини.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Павук

Павук / © Pixabay

Американські вчені провели унікальний експеримент на борту орбітальної станції Skylab, щоб дослідити, як павуки та рибки реагують на умови мікрогравітації.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

У рамках місії Skylab 3 було проведено експерименти з двома самками хрестовика — павуками виду Araneus diadematus, яких астронавти назвали Арабелла та Аніта. Павуки цього виду зазвичай мешкають у садах і легко впізнаються за білим хрестом на черевці. Вчені прагнули дізнатися, як невагомість впливає на процес плетіння павутини, адже на Землі павуки орієнтуються на власну вагу для визначення кількості шовку.

За кілька днів до старту павуків помістили у спеціальні капсули з вологою губкою та годували хатніми мухами. В космосі павуки були переселені в спеціальну клітку, де вони мали створити павутину. На другий день після запуску Арабелла сплела першу примітивну павутину, а згодом — повноцінну. Це довело, що павук здатен адаптуватися до мікрогравітації.

Цікаво, що після видалення половини павутини павук з’їв залишок, але відмовився плести нову, поки не отримав воду. Після зволоження Арабелла знову почала плести — і цього разу павутина виявилась ще якіснішою. Це свідчить про поступову адаптацію до невагомості. На жаль, обидва павуки загинули під час місії, імовірно через зневоднення. Аналіз павутини показав, що шовк, сплетений у космосі, був значно тоншим, ніж на Землі, що підтвердило використання механізму вагової чутливості при побудові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили нову екзопланету, схожу на Юпітер, яка розташована приблизно за 400 світлових років від Землі. Цей об’єкт вважається особливо цінним для дослідження, адже допомагає заповнити прогалину між добре вивченими газовими гігантами нашої Сонячної системи та менш вивченими далекими планетами такого типу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie