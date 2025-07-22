NASA провело експерименти з павуками у космосі: що вдалось дізнатись

Павук / © Pixabay

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Американські вчені провели унікальний експеримент на борту орбітальної станції Skylab, щоб дослідити, як павуки та рибки реагують на умови мікрогравітації.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

У рамках місії Skylab 3 було проведено експерименти з двома самками хрестовика — павуками виду Araneus diadematus, яких астронавти назвали Арабелла та Аніта. Павуки цього виду зазвичай мешкають у садах і легко впізнаються за білим хрестом на черевці. Вчені прагнули дізнатися, як невагомість впливає на процес плетіння павутини, адже на Землі павуки орієнтуються на власну вагу для визначення кількості шовку.

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За кілька днів до старту павуків помістили у спеціальні капсули з вологою губкою та годували хатніми мухами. В космосі павуки були переселені в спеціальну клітку, де вони мали створити павутину. На другий день після запуску Арабелла сплела першу примітивну павутину, а згодом — повноцінну. Це довело, що павук здатен адаптуватися до мікрогравітації.

Цікаво, що після видалення половини павутини павук з’їв залишок, але відмовився плести нову, поки не отримав воду. Після зволоження Арабелла знову почала плести — і цього разу павутина виявилась ще якіснішою. Це свідчить про поступову адаптацію до невагомості. На жаль, обидва павуки загинули під час місії, імовірно через зневоднення. Аналіз павутини показав, що шовк, сплетений у космосі, був значно тоншим, ніж на Землі, що підтвердило використання механізму вагової чутливості при побудові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили нову екзопланету, схожу на Юпітер, яка розташована приблизно за 400 світлових років від Землі. Цей об’єкт вважається особливо цінним для дослідження, адже допомагає заповнити прогалину між добре вивченими газовими гігантами нашої Сонячної системи та менш вивченими далекими планетами такого типу.