NASA розкрило, коли Сонце перетворить Землю на безжиттєву пустелю

Дослідники з Університету Тохо в Японії спільно з фахівцями NASA провели масштабне комп’ютерне моделювання, щоб з’ясувати, коли Земля втратить здатність підтримувати життя.

Моделювання показало, що через природну еволюцію Сонця планета поступово втратить свою придатність до життя. У міру старіння зоря ставатиме яскравішою та гарячішою, через що температура на Землі підвищуватиметься. Це призведе до випаровування океанів, виснаження атмосфери та стрімкого падіння рівня кисню.

Учені провели близько 400 тисяч симуляцій, щоб змоделювати ці процеси. Згідно з результатами, усе живе — від людей до мікроорганізмів — може зникнути приблизно в 1 000 002 021 Тоді умови на Землі нагадуватимуть нинішні на Меркурії.

Головний автор дослідження, науковець Казумі Озакі, пояснив, що раніше вважалося: біосфера Землі проіснує ще близько двох мільярдів років. Однак нові розрахунки свідчать — цей термін може бути майже вдвічі коротшим. Зі зниженням рівня кисню атмосфера втратить стабільність, і життя на планеті стане неможливим.

Фахівці також застерігають, що певні «сигнали майбутнього» видно вже сьогодні. Зокрема, посилення сонячної активності, спалахи та викиди корональної маси, які впливають на магнітне поле Землі, а також глобальне потепління і танення льодовиків. Усе це — ознаки того, що кліматичні процеси на планеті прискорюються.

На думку вчених, зміна клімату може зробити умови життя нестерпними задовго до того, як Сонце досягне своєї критичної фази. Поступове підвищення температури та погіршення якості повітря вже зараз роблять Землю дедалі менш гостинною для життя.

