NASA розкрило нові подробиці щодо "інопланетного об’єкта", який прямує до Землі

Невідомий космічний об’єкт, який кілька місяців бентежив астрономів та породжував суперечки серед науковців, таки отримав пояснення. NASA оголосило свій остаточний висновок: йдеться не про інопланетний корабель, а про міжзоряний уламок, що просто пролітає повз Землю.

Про це пише видання The Daily Star.

Протягом місяців астрономи намагалися зрозуміти природу загадкового об’єкта, який рухається у бік Сонячної системи. Об’єкт отримав кодову назву 3I/ATLAS і з самого початку викликав жваві дискусії: більшість учених вважали його кометою, проте професор Гарварду Аві Льоб висунув гучну версію, нібито це — космічний корабель інопланетян.

Його припущення зазнало гострої критики, однак тепер наукова спільнота дійшла спільного рішення. За даними NASA, 3I/ATLAS — це гіперболічний міжзоряний об’єкт, тобто уламок крижаного чи кам’янистого тіла, яке прибуло з-за меж Сонячної системи. Жодних ознак штучної конструкції або слідів позаземного життя не виявлено.

Фахівці Центру з вивчення об’єктів, що наближаються до Землі (CNEOS), уважно відстежують траєкторію руху «космічного гостя». За їхніми даними, об’єкт абсолютно безпечний: він пройде на значній відстані від Землі — набагато далі, ніж орбіта Місяця. Дата 29 жовтня стосується його максимального наближення до Сонця, а не до нашої планети.

Астрономи наголошують: зіткнення з Землею чи будь-яким іншим великим тілом неможливе. Ба більше, об’єкт буде настільки тьмяним, що навіть у момент найбільшого зближення його не можна буде побачити неозброєним оком — лише за допомогою потужних телескопів.

Попри відсутність сенсації, науковці вважають появу 3I/ATLAS винятковою подією. Такі міжзоряні мандрівники трапляються надзвичайно рідко, а їхній хімічний і структурний склад може містити підказки про процеси формування планет у далеких зоряних системах. Спостереження за його орбітою дозволить отримати нові знання, корисні для майбутніх космічних місій.

«Я — оптиміст і віддаю перевагу позитивному мисленню. Якщо це послання від іншого розуму, то наше завдання — зрозуміти, як ми відповімо на цей початковий контакт. Це може бути шанс на порятунок чи навпаки — на небезпеку. Ми повинні бути готові до обох сценаріїв і перевіряти всі міжзоряні об’єкти, аби впевнитися, що це справді лише камені», — заявив професор Аві Льоб, який і далі залишається прихильником версії про інопланетне походження.

Водночас інші вчені різко відкидають його гіпотезу. Так, астроном Кріс Лінтнотт з Оксфордського університету назвав ці твердження «абсолютною нісенітницею», додавши, що вони відволікають від реальної та захопливої наукової роботи.

Отже, загадковий «інопланетний об’єкт», який дехто сприймав як можливу загрозу чи навіть космічний корабель, виявився природним уламком. Для Землі він не становить жодної небезпеки, але для науки — це рідкісна нагода заглянути за межі нашої планетної системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений з Гарварду опублікував моторошне попередження про таємничий міжзоряний об’єкт, що мчить крізь нашу Сонячну систему, і заявив, що це може означати катастрофу для Землі.