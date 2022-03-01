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NASA шукає можливості обійтися на МКС без Росії: хто може допомогти

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NASA шукає можливості обійтися на МКС без Росії: хто може допомогти

NASA

Американська сторона забезпечує енергопостачання та функціонування МКС, Росія відповідає за рух і підтримання станції на належній висоті.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) вивчає способи утримання Міжнародної космічної станції на орбіті без допомоги Росії.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на керівницю програми пілотованих космічних польотів НАСА Кеті Людерс.

За її словами, фахівці космічної галузі, зокрема зі SpaceX, вивчають можливості обійтися без співпраці з РФ.

Американська сторона забезпечує енергопостачання та функціонування МКС, Росія відповідає за рух і підтримання станції на належній висоті. Для цього РФ використовує пристикований космічний корабель «Прогрес», щоб періодично виштовхувати станцію на потрібну висоту (близько 400 км від поверхні Землі).

Як повідомлялось, минулого тижня глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про можливість виходу з партнерства у відповідь на санкції США, через що 400-тонна конструкція може впасти на Землю.

У відповідь Ілон Маск продемонстував готовність замість Роскосмосу коригувати орбіту МКС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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