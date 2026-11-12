NASA шукає нових астронавтів для польотів на Місяць: обіцяють космічну зарплату

NASA планує створити базу на Місяці / © Daily Mail

Реклама

Американське космічне агентство NASA відкрило новий набір до команди астронавтів.

Про це пише Geekspin.

Реклама

Річна стартова зарплата для нових астронавтів становить 164 395 доларів. Це більш ніж удвічі перевищує середній річний заробіток у США, який, за наведеними даними, сягає приблизно 64 220 доларів.

Реклама

Подати заявку на участь у відборі можна до завершення дня 3 грудня за східним часом США.

Заступник адміністратора NASA Метт Андерсон закликав охочих скористатися можливістю та долучитися до американської космічної програми.

«Вікно відкрите. Місія чекає. І єдине, чого бракує найвеличнішій пригоді, у яку коли-небудь вирушало людство, — це ви», — заявив він.

Водночас претендентам доведеться змагатися з великою кількістю кандидатів. Попередній набір агентство проводило 2024 року: тоді NASA отримало понад 8 тисяч заявок, але відібрало лише десятьох людей.

Реклама

За всю історію американської космічної програми, що розпочалася в середині XX століття, NASA обрало для підготовки 370 астронавтів. Нові кандидати мають поповнити чинну команду, у складі якої наразі перебувають 32 астронавти.

Раніше повідомлялося, що NASA оприлюднило амбітний план зі створення повноцінної бази на Місяці до 2032 року.

Ми раніше інформували, що екіпаж Artemis II встановив новий рекорд найдальшого польоту людей від Землі, досягнувши максимальної відстані близько 406,8 тисячі кілометрів.

Новини партнерів

Новини партнерів