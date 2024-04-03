NASA створить єдиний стандарт часу для Місяця: як він відрізнятиметься від земного

США прагнуть встановити міжнародні норми в космосі на тлі місячної гонитви між країнами і приватними компаніями, що зростає.

Білий дім доручив NASA створити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі службовою запискою, з якою ознайомилося агентство, керівник Офісу науково-технічної політики Білого дому (OSTP) доручив космічному агентству спільно з іншими підрозділами уряду США розробити до кінця 2026 року план встановлення так званого "координованого місячного часу" (LTC).

Різні гравітаційні сили та, можливо, інші фактори на Місяці та інших небесних тілах змінюють перебіг часу порівняно з тим, як він сприймається на Землі. Серед іншого, LTC стане еталоном часу для місячних космічних апаратів і супутників, які потребують надзвичайної точності для виконання своїх місій.

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"Той самий годинник, який ми маємо на Землі, буде рухатися з іншою швидкістю на Місяці", - сказав в інтерв'ю Кевін Коггінс, керівник відділу космічного зв'язку і навігації NASA.

У доповідній записці керівника OSTP Араті Прабхакара йдеться про те, що для людини на Місяці земний годинник буде втрачати в середньому 58,7 мікросекунди за земну добу, а також матиме інші періодичні коливання, які ще більше віддалятимуть місячний час від земного.

"Подумайте про атомний годинник у Військово-морській обсерваторії США (у Вашингтоні). Це серцебиття нації, яке синхронізує все. Ви захочете, щоб і на Місяці було таке ж серцебиття", - сказав Коггінс.

У рамках програми "Артеміда" NASA має намір відправити місії астронавтів на Місяць у найближчі роки і створити наукову місячну базу, яка може допомогти підготувати ґрунт для майбутніх місій на Марс. Десятки компаній, космічних апаратів і країн беруть участь у цих зусиллях.

Представник OSTP заявив, що без єдиного стандарту місячного часу буде складно забезпечити безпеку передачі даних між космічними апаратами і синхронізацію зв'язку між Землею, місячними супутниками, базами і астронавтами.

Розбіжності в часі також можуть призвести до помилок у картографуванні та визначенні місцеперебування на Місяці або на його орбіті, сказав чиновник.

"Уявіть собі, якби світ не синхронізував свої годинники за одним часом - наскільки це могло б бути руйнівним і наскільки складними стали б повсякденні речі", - сказав урядовець.

На Землі більшість годинників і часових поясів базуються на всесвітньому координованому часі (UTC). Цей міжнародно визнаний стандарт спирається на величезну глобальну мережу атомних годинників, розміщених у різних місцях в усьому світі. Вони вимірюють зміни в стані атомів і генерують середнє значення, яке в кінцевому результаті складає точний час.

За словами представника OSTP, може виникнути потреба у розміщенні атомного годинника на поверхні Місяця.

Чиновник також зазначив, що в міру розширення комерційної діяльності на Місяці єдиний часовий стандарт матиме важливе значення для координації операцій, забезпечення надійності транзакцій і управління логістикою місячної торгівлі.

Нагадаємо, вчені заявили, що тривалість земного дня зміниться. Годиннику, можливо, доведеться пропускати одну секунду приблизно до 2029 року, щоб підтримувати всесвітній час у синхронізації з обертанням Землі.

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