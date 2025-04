NASA створило "супертелескоп" для порятунку Землі від сонячних катаклізмів

Ілюстрація одного із апаратів “сузір’я” місії NASA PUNCH. / © NASA

Новітня місія NASA PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), запущена у березні цього року, вже передала перші унікальні зображення Сонця, відкриваючи безпрецедентні можливості для вивчення його найдинамічніших процесів.

Про це розповідає SwRI.

Чотири компактні супутники, об'єднані на навколоземній орбіті, фактично утворили гігантську обсерваторію діаметром майже 13 тисяч кілометрів, щоб зазирнути у серце сонячної корони та народження сонячного вітру.

Кожен супутник розміром з невелику валізу оснащений передовими коронографами та тепловізорами. Їхнє стратегічне розташування на значній відстані один від одного дозволяє PUNCH вперше детально досліджувати перехід корональної речовини у сонячний вітер – потік заряджених частинок, що розганяються до неймовірних швидкостей понад 1,6 мільйона кілометрів на годину. Досягаючи Землі, ці частинки викликають не лише захоплюючі полярні сяйва, але й небезпечні геомагнітні бурі, здатні вивести з ладу супутники та пошкодити енергетичні мережі.

Сонячний вітер у зовнішніх шарах корони має надзвичайно низьку яскравість, що ускладнювало його детальне вивчення до цього часу. PUNCH вперше надасть змогу відстежувати його динаміку в режимі реального часу, що є ключем до прогнозування сонячних штормів. Точні прогнози критично важливі для захисту космічних апаратів, астронавтів та наземної інфраструктури.

Для фільтрації небажаного світла від далеких зірок та космічного пилу місія PUNCH використовує спеціально розроблені алгоритми обробки зображень. Ще однією інновацією є мініатюрні водяні двигуни, встановлені на кожному супутнику. Хоча їхнє прискорення становить лише два сантиметри на секунду, цього достатньо для точного утримання апаратів на заданій орбіті. Керівник проекту Крейг ДеФорест підкреслює, що це перша місія, яка використовує настільки екологічно чисті рушійні установки.

Наразі місія перебуває на 90-денному етапі тестування, а повноцінна наукова робота розпочнеться у червні. Проте перші отримані знімки вже вражають, демонструючи, зокрема, слабке світіння, спричинене відбиттям світла від космічного пилу, що оточує Сонце.

Місія PUNCH є не лише значним технологічним проривом, але й наближає науковців до розгадки однієї з головних сонячних таємниць: як розпечена до мільйонів градусів корона генерує сонячний вітер, що визначає космічну погоду в усій Сонячній системі. Отримані дані можуть стати вирішальними для захисту Землі від майбутніх потужних сонячних штормів.