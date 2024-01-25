NASA створює ядерний ракетний двигун: можна долетіти до сусідніх зірок

У NASA розпочали роботу над створенням тонколистового ядерного ізотопного ядерного ракетного двигуна, що буде легшим і дешевшим у виробництві. Це дасть змогу створювати необхідну тягу для швидких переміщень у космосі.

Про це пише space.com.

Згідно з описом концепції, базова конструкція двигуна включає листи торію-228 товщиною приблизно 0,01 мм. Цей радіоактивний метал піддається альфа-розпаду з періодом напіврозпаду 1,9 року. Тяга створюється шляхом покриття одного боку абсорбуючим шаром товщиною приблизно 0,05 мм, що змушує альфа-частинки рухатися в напрямку, протилежному руху апарата.

Автори концепції нового ядерного ракетного двигуна вважають, що за його допомогою космічні апарати зможуть досліджувати міжзоряні об'єкти, брати з них зразки, вивчати планети і супутники в зовнішній Сонячній системі і навіть вивчати сусідні зоряні системи. Реалізація таких амбітних цілей вимагає високої швидкості переміщення в космосі і вчені вважають, що їхній проєкт може це забезпечити.

Дослідження NASA в галузі ядерних теплових ракетних двигунів почалися ще 1959 року. Програма 1960-х років під назвою компанія "Ядерний двигун для ракетних транспортних засобів" навіть прагнула продемонструвати технологію в космосі, але плани не реалізували через обмеження фінансування.

Ядерний ракетний двигун конструктивно схожий на реактори надводних і підводних кораблів, у яких виробляється енергія і забезпечує тягу, необхідну для руху ракети в космосі.

Нагадаємо, NASA планує до кінця десятиліття створити на Марсі місячний форпост, перш ніж планету досліджуватимуть люди. Базові табори на Марсі та Місяці стануть домом і місцем роботи астронавтів.

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