NASA оприлюднило нові фото міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS перед його зближенням із Землею

NASA та ESA оприлюднили нові знімки міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка готується до найближчого зближення з Землею 19 грудня. Світлини демонструють активність комети після її прольоту повз Сонце та наближення до Марса.

Про нові спостереження повідомили космічні агентства NASA та Європейське космічне агентство (ESA), пише Live Science.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS була відкрита наприкінці червня 2025 року та підтверджена у липні як третій відомий об’єкт міжзоряного походження. Протягом останніх місяців вона пролітала через внутрішню частину Сонячної системи зі швидкістю близько 210 000 км/год (130 000 миль/год).

Комета вже максимально зблизилася з Сонцем та Марсом у жовтні, викидаючи значні обсяги газу та пилу, що підвищило її яскравість. Найближче проходження повз Землю відбудеться 19 грудня на відстані приблизно 270 мільйонів км (170 мільйонів миль), що майже вдвічі більше, ніж відстань до Сонця.

Космічні телескопи Hubble та Juice зробили нові фотографії комети. Знімок Hubble, отриманий 30 листопада, чітко показує ядро комети та кому — газопилову оболонку, що формує її хвіст. На тлі зірок помітні смуги, спричинені рухом комети під час спостереження.

Як пояснюють у NASA, комета яскравішає при наближенні до Сонця, оскільки лід сублімується, утворюючи газовий хвіст. Найгарячіша сторона комети, звернена до Сонця, викидає струмені газу та пилу, які видно на новому знімку.

Наприкінці липня, перший знімок Hubble показав лише невелику розмиту пляму. Тоді вчені оцінили розмір комети у діапазоні від 440 м до 5,6 км у ширину, що робить її ймовірно найбільшим міжзоряним об’єктом, спостереженим на сьогодні.

Нові дані зі свіжих знімків, включно з інформацією про склад, поки не опубліковані, проте очікується їхнє представлення найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що комета 3I/ATLAS, наближаючись до Сонця, почала вивергати крижані й пилові струмені. Нові дослідження свідчать, що за складом вона дуже схожа на транснептунові об’єкти нашої планетної системи.