NASA тестує свій "тихий" надзвуковий літак X-59: подробиці

Коли саме почнуться надзвукові польоти X-59, поки не повідомляється.
NASA та концерн Lockheed Martin продемонстрували кадри випробувань прототипу "тихого" надзвукового літака X-59.
Про це пише Space.com
Апарати тестують на базі підрозділу Lockheed Martin Skunk Works. А двигун літака перевіряють у форсажному режимі.
X-59 оснащений двигуном General Electric F414-GE-100, що був запозичений від винищувача F/A-18 Super Hornet, однак в NASA не уточнили, чи був модифікований цей двигун для потреб нового літака.
Головною особливістю X-59 є його унікальна носова частина, що дозволяє зменшити шум під час переходу на надзвукову швидкість.
На сьогодні в США заборонені польоти надзвукових цивільних літаків. Цей заборон уже багато років, і в NASA вважають, що сучасні технології дозволяють створити літак, який може досягати надзвукової швидкості без характерного гучного хлопка.
Випробування літака продовжуються, а під час наступних етапів тестувань планується вимірювати рівень шуму з допомогою винищувачів F-15. Потім X-59 відправлять літати над житловими районами, а NASA проведе опитування місцевих жителів, щоб дізнатися, як вони сприймають "тихий" надзвук.
Нагадаємо, у Сан-Паулу, Бразилія, блискавка влучила в літак під час стоянки в аеропорту.
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