NASA відправило перше відео з глибокого космосу на Землю: як вдалося це зробити і хто став “зіркою” ролика

NASA за допомогою лазера з космічного корабля Psyche передало на Землю короткий ролик з відстані майже 31 мільйон кілометрів. На відео — кіт на прізвисько Тейтерс. Це перший випадок, коли NASA транслювало відео з далекого космосу за допомогою лазера.

Про це пише The Guardian.

На кадрах з надвисокою роздільною здатністю смугастий рудий кіт, який належить одному зі співробітників Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), женеться за крапкою лазерної указки.

15 секунд слави Тейтерса насправді були експериментом NASA, покликаним допомогти перевірити можливість надсилання потокового відео через глибокий космос для тих днів, коли люди врешті-решт вийдуть за межі земної орбіти.

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Відділ оптичного зв'язку в далекому космосі агентства додав відео Тейтерса до зонду Psyche, який у жовтні вирушив у шестирічну місію до астероїда. 11 грудня він відправив відео на Землю.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA — NASA (@NASA) December 19, 2023

“Одна з цілей — продемонструвати можливість передачі широкосмугового відео на мільйони кілометрів, — сказав Білл Кліпштейн, керівник проєкту технічної демонстрації в JPL, в інтерв'ю CBS. — Ніщо на Psyche не генерує відеодані, тому ми зазвичай надсилаємо пакети випадково згенерованих тестових даних. Але щоб зробити цю знаменну подію більш пам'ятною, ми вирішили попрацювати з дизайнерами JPL, щоб створити веселе відео”.

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