Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

NASA відправило перше відео з глибокого космосу на Землю: як вдалося це зробити і хто став “зіркою” ролика

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
384
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
NASA відправило перше відео з глибокого космосу на Землю: як вдалося це зробити і хто став “зіркою” ролика

Кіт Тейтерс / X (Twitter)

Відео успішно передалося на Землю із рекордною швидкістю.

NASA за допомогою лазера з космічного корабля Psyche передало на Землю короткий ролик з відстані майже 31 мільйон кілометрів. На відео — кіт на прізвисько Тейтерс. Це перший випадок, коли NASA транслювало відео з далекого космосу за допомогою лазера.

Про це пише The Guardian

На кадрах з надвисокою роздільною здатністю смугастий рудий кіт, який належить одному зі співробітників Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), женеться за крапкою лазерної указки. 

15 секунд слави Тейтерса насправді були експериментом NASA, покликаним допомогти перевірити можливість надсилання потокового відео через глибокий космос для тих днів, коли люди врешті-решт вийдуть за межі земної орбіти.

Читайте провідні новини дня:

Відділ оптичного зв'язку в далекому космосі агентства додав відео Тейтерса до зонду Psyche, який у жовтні вирушив у шестирічну місію до астероїда. 11 грудня він відправив відео на Землю.

“Одна з цілей — продемонструвати можливість передачі широкосмугового відео на мільйони кілометрів, — сказав Білл Кліпштейн, керівник проєкту технічної демонстрації в JPL, в інтерв'ю CBS. — Ніщо на Psyche не генерує відеодані, тому ми зазвичай надсилаємо пакети випадково згенерованих тестових даних. Але щоб зробити цю знаменну подію більш пам'ятною, ми вирішили попрацювати з дизайнерами JPL, щоб створити веселе відео”.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
384
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація