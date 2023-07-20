NASA відправить космічний апарат до астероїда вартістю квадрильйони доларів

5 жовтня цього року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді у космічну подорож вирушить апарат "Психея", який виведе в космос ракета-носій Falcon Heavy від SpaceX. Щоб досягти астероїда (16) Психея, апарату NASA доведеться подолати відстань у 4 млрд км, щоб прилетіти до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Про це пише Forbes.

Відомо, що космічний камінь має незвичайний хімічний склад. Ймовірно, він складається з великої кількості заліза і нікелю, а також золота та інших хімічних елементів. Вчені вважають, що загальна вартість вмісту цього астероїда становить приблизно 10 тисяч квадрильйонів доларів.

Ширина астероїда — приблизно 279 км і вчені припускають, що він є залізним ядром планети, яка так і не з'явилася в Сонячній системі. Тобто за допомогою дослідження цього астероїда вчені зможуть вивчити це ядро, яке нагадує ядро в центрі Землі. Ми не можемо дістатися до нашого ядра, але можна побачити, що воно з себе може представляти.

Для того, щоб долетіти до астероїда апарату NASA знадобиться приблизно 6 років. Після чого він вийде на орбіту навколо космічного каменю і протягом 26 місяців розкриватиме всі його таємниці.

Довідка:

Астероїд Психея, що був названий на честь богині, яка уособлювала в давньогрецькій міфології душу, був відкритий італіським астроном Аннібале де Гаспаріс 17 березня 1852 року.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що як мінімум 28 астероїдів шириною в 1 км і більше в найближчі 1000 років можуть підлетіти на дуже близьку відстань до Землі, тобто набагато ближче, ніж Місяць.

Астрономи попереджають, що падіння астероїда навіть шириною в 1 км або трохи більше може знищити сотні мільйонів людей, викликати глобальні руйнування і зміни клімату. Дослідники кажуть, що у найближчі 1000 років жоден великий астероїд не впаде на Землю. Хоча вчені вважають, що гравітаційний вплив Сонця, інших планет і непередбачувані умови космосу можуть внести корективи в траєкторію руху великого астероїда. Однак. якщо внаслідок таких подій шанс зіткнення із Землею величезного каменю і існує, він дуже маленький, кажуть астрономи.

Читайте також: