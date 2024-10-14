NASA відправить космічний апарат на супутник Юпітера, щоб дізнатися, чи можливо там жити

NASA планує місію на супутник Юпітера Європу для оцінки його придатності для життя. За словами вчених, на цьому супутнику є вдвічі більше води, ніж на Землі.

Про це повідомило видання The Guardian.

Місія Europa Clipper, яка має відбутися 14 жовтня о 12:06 за місцевим часом з Космічного центру Кеннеді у Флориді, була відкладена через ураган Мілтон. Корабель подолає приблизно 3,2 мільярда кілометрів і планує досягти супутника Юпітера Європи у 2030 році.

Науковий співробітник місії Курт Нібур зазначив, що це можливість дослідити не лише світ, який міг бути придатним для життя в минулому, а й світ, який може бути придатним для життя зараз.

Космічний корабель, довжиною 30 метрів і вагою 6 тонн, оснащений великими сонячними панелями для генерації необхідної енергії. Він обладнаний дев’ятьма інструментами, включаючи камери для картографування поверхні супутника Європа та радар для дослідження під товстим льодовим покривом. Місія також матиме на меті виявлення органічних сполук і газів, щоб оцінити можливість наявності життя на супутнику Юпітера.

За попередніми даними, на Європі є гігантські водяні потоки і ознаки підземного океану завглибшки 129 кілометрів. За оцінками, цей океан містить вдвічі більше солоної води, ніж є на Землі, але покритий 20-кілометровим шаром льоду. Докторка Керолайн Харпер, керівниця відділу космічної науки NASA у Великій Британії, зазначила, що вода є необхідною для життя, і якщо воно існує в Сонячній системі, то, ймовірно, це буде на крижаному супутнику, як Європа. Якщо життя дійсно виникло на цьому супутнику, місія зможе його виявити.

Під час запуску космічного корабля на Європу він зіткнеться з екстремальними рівнями радіації через величезне магнітне поле Юпітера, яке викидає заряджені частинки на супутник. Хоча радіація може завдати значної шкоди, вона також може створювати паливо для можливого життя. Високоенергетичні частинки можуть розщеплювати молекули води на кисень і водень в тонкій атмосфері Європи. Частина кисню може потрапити в океан, де він взаємодіятиме з іншими хімічними сполуками, забезпечуючи енергію для чужорідних мікробів.

Докторка Керолайн Харпер висловила захоплення, зазначивши, що протягом наступного десятиліття є можливість отримати остаточні наукові докази потенціалу існування населених світів поза межами Землі.

Нагадаємо, на Землі радіотелескопи виявили ознаки розумного позаземного життя. Інформацію про ці докази буде оприлюднено менш ніж через місяць.

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