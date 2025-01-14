NASA виявили заморожені "квасолини" на Марсі: як це допоможе розкрити таємниці клімату планети

Це відкриття може надати важливу інформацію про те, чи могла вода існувати на Марсі досить довго для підтримки життя.

Супутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) зробив унікальні знімки піщаних дюн у північній півкулі Марса, вкритих інеєм із вуглекислого газу. Фото, зроблене у вересні 2022 року, опубліковано у грудні 2024-го. Ці марсіанські дюни, що отримали назву "заморожені квасолини", залишаються нерухомими протягом зими через захисний шар інею, який блокує вітер і зупиняє переміщення піщинок.

Про це пише Livescience.

Зазвичай дюни на Марсі та Землі змінюють свою форму під впливом вітру, але замороження вуглекислого газу не дозволяє дюнам "мігрувати" до весни. Це відкриття може надати важливу інформацію про те, чи могла вода існувати на Марсі досить довго для підтримки життя.

Чи була вода на Марсі

Дослідження заморожених дюн допомагає вченим зрозуміти, чи існувала рідка вода на Марсі в минулому. Хоча сучасний іній складається переважно з вуглекислого газу, він вказує на можливі періоди, коли клімат планети підтримував щільнішу атмосферу.

Також читайте Космічний зонд зробив унікальні знімки Меркурія (фото)

На Марсі нахил осі обертання значно змінюється протягом мільйонів років. У періоди сильного нахилу атмосфера могла ставати густішою завдяки сублімації вуглекислого льоду. Це створювало умови для тривалого існування рідкої води, що, своєю чергою, підвищувало ймовірність виникнення мікробного життя.

Що можуть розказати ці дюни

Вивчення інею на дюнах допомагає вченим зрозуміти, як змінювалися умови на Марсі протягом його історії. Це також може надати підказки про те, як клімат змінюється залежно від сезонів.

Коли Марс мав щільнішу атмосферу, вона могла утримувати воду у рідкому стані протягом тривалих періодів. Це означає, що Марс міг бути придатним для життя. Дослідження сучасних і давніх кліматичних процесів дозволяє вченим робити точніші прогнози про минуле планети і підвищує шанси знайти сліди мікробного життя.

Також читайте Геофізики виявили загадкові аномалії в надрах Землі: що приховує мантія

Чому це відкриття важливе

Розуміння того, як інеї з вуглекислого газу з’являються і зникають, дозволяє дослідникам краще вивчати марсіанські геологічні утворення та кліматичну історію планети. Це відкриття також допомагає розпізнати періоди, коли клімат Марса міг підтримувати стабільну рідку воду.

Якщо такі умови дійсно існували, це означає, що Червона планета могла бути домівкою для мікробного життя. Отримані дані допомагають зрозуміти, як саме еволюціонував Марс, і де шукати сліди можливого життя.