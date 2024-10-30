NASA виявило на Марсі таємничі зелені плями — ймовірні ознаки стародавнього інопланетного життя (фото)

Ровер NASA Perseverance перебуває на Марсі майже чотири роки.

Марсохід NASA Perseverance виявив на планеті таємничі зелені плями, які можуть свідчити про інопланетне життя. Ровер натрапив на нову таємницю в регіоні "Змієподібні пороги", де у марсіанському піску виявив ознаки загибелі і розкладання органічних речовин на кшталт мікробного життя.

Про це повідомляє The Sun.

Марсохід взяв зразок верхнього шару реголіту в оголенні червоної скелі під назвою "Уоллес Батт".

Фото: NASA JPL Caltech

"Одним із найбільших сюрпризів для команди марсохода стала наявність сірувато-зелених плям, які складаються з темних ядер із нечіткими світло-зеленими обідками", — пояснили в NASA.

Як пояснюють фахівці, такі зелені плями можна виявити на так званих "червоних пластах" Землі – ділянках осадів, куди вода, що містить залізо, пройшла через фільтр і зрештою затверділа в камінь.

Ба більше, поєднання сірки та заліза також може спричинити ці "нечіткі, світло-зелені обідки". Склад цих зелених марсіанських скель "залишатиметься загадкою", поки люди-дослідники не зможуть досягти планети десь у 2030-х роках.

Відомо, що ровер NASA збирав зразки гірських порід у регіоні під назвою "Яскравий ангел". Вчені вважають, що це саме те місце, де колись протікала стародавня річка, яка живила прісною водою кратер Єзеро мільярди років тому.

Кратер Єзеро був у центрі уваги NASA протягом багатьох років, оскільки експерти вважають, що вони мають найкращі шанси знайти залишки стародавнього інопланетного життя.

Зараз Perseverance робить крутий підйом із кратера, де він перебуває з 2021 року.

Раніше йшлося про те. що марсохід Perseverance зафіксував об'єкт, який нагадує висушену людську голову, що нібито розкладається і відокремлена від тіла.

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