NASA вперше в історії достроково повертає екіпаж з МКС через медичні проблеми
Через медичний інцидент на борту МКС NASA скорочує шестимісячну місію Crew-11. Це перший випадок, коли екіпаж станції повертають раніше саме з медичних причин.
NASA ухвалило безпрецедентне рішення достроково завершити місію Crew-11 та повернути на Землю всіх чотирьох астронавтів з медичних причин. У космічному агентстві зазначають: ситуація тривожна, але стабільна.
Про це повідомило видання Iflscience.
Екіпаж у складі астронавтів NASA Зена Кардмана і Майкла Фінке, японця Кімія Юї та російського космонавта Олега Платонова працює на МКС із 1 серпня 2025 року і мав завершити шестимісячну місію на початку наступного місяця. Проте 7 січня один із членів команди відчув медичні ускладнення, після чого керівництво NASA вирішило повернути всіх астронавтів раніше строку.
Під час пресконференції адміністратор NASA Джаред Айзекман наголосив, що стан астронавта стабільний і загрози життю немає, однак точний діагноз можна встановити лише на Землі. Агентство традиційно не розголошує імені постраждалого з міркувань конфіденційності.
Головний лікар NASA доктор Дж. Д. Полк уточнив, що проблема не пов’язана з підготовкою до скасованого виходу у відкритий космос. За його словами, це «медична проблема у складних умовах мікрогравітації», який потребує повного обстеження — такого, яке неможливо провести на борту станції.
Раніше МКС уже ставала майданчиком для дистанційних діагностичних експериментів, однак до медичної евакуації екіпажу ще ніколи не доходило. Прецедентом був випадок 2019 року, коли в астронавта виявили тромб і лікували його на орбіті до отримання потрібних препаратів.
Цього разу NASA наголошує: евакуація не є аварійною, але зволікати з повноцінним обстеженням недоцільно. Команда повернеться на тому самому кораблі SpaceX Crew Dragon Endeavour, на якому прибула, — це логістично вигідніше, ніж окремо вивозити одного астронавта та повторно відправляти капсулу на орбіту.
Тим часом NASA і міжнародні партнери вирішують, чи можливо пришвидшити запуск Crew-12, запланований не раніше ніж на 15 лютого.
Очікується, що NASA оголосить точний графік відстикування й повернення Crew-11 сьогодні або завтра.
Нагадаємо, у четвер, 8 січня, NASA повідомило про можливе дострокове завершення місії Crew-11 після того, як один з астронавтів Міжнародної космічної станції зіткнувся з проблемами зі здоров’ям. Через це агентство вже переносило запланований вихід у відкритий космос.