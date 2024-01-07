NASA вперше за 50 років відправляє апарат на Місяць: що шукатимуть на супутнику

Якщо Astrobotic вдасться висадитися на Місяць, вона може стати першою приватною компанією, яка цього досягла.

У понеділок, 8 січня, аерокосмічне агентство США збирається відправити апарат під назвою Astrobotic Peregrine для дослідження Місяця. Для транспортування наукового обладнання NASA замовило приватну ракету Vulcan Centaur промислової групи ULA, до складу якої входять Boeing і Lockheed Martin.

Про це повідомили на сайті NASA.

Набір корисних навантажень NASA на борту Peregrine буде спрямований на визначення місцезнаходження молекул води на Місяці, вимірювання радіації та газів навколо посадкового модуля та оцінку місячної екзосфери (тонкого шару газів на поверхні Місяця).

“Ці вимірювання покращать наше розуміння того, як сонячне випромінювання взаємодіє з місячною поверхнею. Корисне навантаження також надаватиме дані для набору інструментів NASA Lunar-VISE (Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer), який планується приземлитися у 2026 році”, - йдеться у повідомленні.

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“Місяць є багатим місцем для наукових відкриттів. Вивчення та вибірка місячного середовища допоможе NASA розгадати деякі з найбільших таємниць нашої Сонячної системи на користь усім”, - сказала Нікола Фокс, заступник адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні

Посадковий модуль Peregrine повинен приземлитися 23 лютого на видимій стороні Місяця, поблизу таємничих лавових дюн, які вчені намагаються пояснити. Подібні природні структури на Землі потребують великих об’ємів води для формування, що спонукає вчених вважати, що це місце посадки може містити докази наявності води на Місяці.

Якщо Astrobotic вдасться висадитися на Місяць, вона може стати першою приватною компанією, яка цього досягла. В останні роки ізраїльські та японські компанії намагалися здійснити посадку на Місяць, але ці місії закінчилися аваріями.

“Вивести Америку на поверхню Місяця вперше з часів "Аполлона" [космічної програми NASA 1970-х років, під час американські астронавти успішно висаджувалися на Місяць] — це надзвичайна честь”, - сказав на пресконференції керівник Astrobotic Джон Торнтон.

Запуск стане відкриттям серії місій за підтримки аерокосмічного агентства США, яке хоче частково покладатися на приватний сектор у своїх місячних амбіціях.

Нагадаємо, російський космічний апарат "Луна-25", який повинен був здійснити посадку на Місяць в районі південного полюса 21 серпня 2023 року, припинив своє існування, зіткнувшись із поверхнею. Це була перша за пів століття місія росіян до Місяця. Попередня станція "Луна-24" була запущена 1976 року ще Радянським Союзом.

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