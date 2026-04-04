NASA вперше за 54 роки показало унікальний знімок Землі

Земля / © NASA

NASA опублікувало перші знімки Землі зроблені командиром місії Artemis II Рейдом Уайзменом з ілюмінатора космічного корабля.

Про це повідомляє NASA.

На фото — два полярні сяйва, а також зодіакальне світло, яке видно на тлі планети, що заслонила Сонце.

Зазначимо, що це перший знімок Землі за останні 54 роки, зроблений астронавтами місії Artemis II, які прямують до Місяця.

Нове фото цікаво ще й тим, що на ньому видно тоненький шар атмосфери, який захищає нашу планету.

Нагадаємо, вперше за понад 50 років астронавти NASA, які беруть участь у місії Artemis II, покинули навколоземну орбіту. З кожною хвилиною космічний корабель «Оріон» віддаляється від Землі, що облетіти навколо Місяця і повернутися на рідну планету через 10 днів після старту.

Станом на ранок 2 квітня, як заявили в NASA, астронавти продовжують обертатися навколо Землі на висоті приблизно 74 тисяч кілометрів — приблизно у 184 рази вище, ніж розташована Міжнародна космічна станція.