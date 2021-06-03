NASA вперше за понад 30 років повернеться на Венеру для пошуку фосфіну

Фосфін міг утворитися на Венері як продукт життєдіяльності живих організмів.

NASA у середу, 2 червня, заявило про підготовку двох космічних місій, які вперше за понад тридцять років відправляться на Венеру.

Про це із посиланням на адміністратора американського космічного агентства Білла Нельсона повідомляє The New York Times.

Зазначається, що орбітальні комплекси DAVINCI+ і VERITAS вирушать у космос в кінці 2020-х років.

"Ці дві сестринські місії спрямовані на те, щоб зрозуміти, як Венера перетворилася на пекельний світ, здатний плавити свинець на поверхні", - вказав Нельсон.

Венеру порівнюють із Землею за розміром, масою та складом. Її орбіта найбільш близька до орбіти нашої планети. Однак якщо Земля має помірну температуру і в значній мірі покрита водою, то Венера з щільною атмосферою з вуглекислого газу має пекельно гарячі 900 градусів за Фаренгейтом на поверхні.

Торік Венера привернула увагу вчених після заяви астрономів щодо доказів існування мікробів у хмарах планети, де температура не така висока, як на її поверхні. Вони нібито виявили молекулу фосфіну, який міг там утворитися як продукт життєдіяльності живих організмів.

Орбітальний комплекс DAVINCI+, який мають запустити в 2029 році, може остаточно підтвердити присутність фосфіну. Він має провести два обльоти в 2030 році, а ще через рік - скинути сферичний зонд із приладами, які аналізуватимуть гази, понад годину опускаючись через атмосферу.

Однак навіть якщо DAVINCI+ не зможе виявити фосфін в досліджуваному місці, це не означатиме, що його не може бути десь іще.

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Орбітальний апарат VERITAS мають запустити за рік до DAVINCI+. Він створюватиме високодеталізовані глобальні карти за допомогою радара, а спектрометр визначатиме, з чого складається поверхня планети.

Востаннє космічний апарат на венеру NASA запускалоо в 1989 році. Зонд "Магеллан" пропрацював на планеті до жовтня 1994 року.

Як повідомлялося, американська приватна космічна компанія Rocket Lab планує відправити космічний корабель на Венеру в 2023 році, щоб знайти життя в її хмарах.

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