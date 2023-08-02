NASA втратило космічний зонд, на борту якого є платівка з інформацією про Землю для інопланетян

"Вояджер-2" перебуває на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від Землі.

NASA втратило зв'язок із зондом "Вояджер-2", одним із найвіддаленішим кораблів людства. Він є унікальним космічним кораблем, який пролітав повз Нептун і Уран на околицях Сонячної системи і на борту якого є платівка з інформацією про Землю для інопланетян.

Про це повідомляє комісмічне агентство.

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Причиною стала помилка у командному пункті. Вінотримав неправильну команду - і його антена відхилилась на два градуси від Землі.

У NASA повідомили, що цього тижня спробують відновити зв'язок. Якщо це не вдасться, то у компанії сподіваюся, що зонд перезавантажиться самостійно, але це буде у жовтні.

"Вояджер-2" перебуває на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від Землі і рухаюється зі швидкістю 55 тисяч км/год у космічному просторі. Був запущений у космос 46 років тому.

Додають, що "Вояджер-2" та його близнюк "Вояджер-1" - єдині космічні апарати, які коли-небудь працювали за межами геліосфери, захисної бульбашки частинок і магнітних полів, створених Сонцем. Вони досягли міжзоряного простору у 2018 і 2012 роках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: NASA втратило космічний зонд Voyager 2

Нагадаємо, NASA будує апарат для пошуку льоду на Місяці.

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