NASA зафіксувало неймовірну зміну кольору океану у Флориді (фото)

NASA помітила зміну кольору океанських вод Флориди / © NASA

Реклама

Потужні зимові шторми, що накрили Флориду наприкінці січня та на початку лютого, спричинили незвичну зміну забарвлення океану. Різке зниження температури та потужні пориви вітру збурили давні пласти карбонатного мулу, змусивши глибоку синяву Мексиканської затоки засяяти неоновими відтінками бірюзи та смарагду.

Про це повідомляє Popsci.

Механізм аномалії: від мулу до «молоткових» вирів

Згідно з даними супутників NASA Terra та Landsat 9, зміна кольору відбулася через збурення шарів карбонату кальцію — дрібного мулу, що складається з решток морських організмів. Через різке зниження температури повітря мілководдя біля берегів Флориди стало щільнішим і почало відтікати від суші, захоплюючи за собою донний осад.

Реклама

Супутникові знімки зафіксували унікальні вири у формі «молоткових головок» поблизу континентального шельфу. Такі структури виникають, коли потоки холодної та щільної води врізаються у теплішу товщу Мексиканської затоки, створюючи закручені вихори, подібні до пилових бур на Землі чи Марсі.

NASA помітила зміну кольору океанських вод Флориди / © NASA

Вплив зимових штормів «Папороть» та «Джанна»

Причиною явища стали два масштабні шторми, які знизили температуру в тропічному штаті Флорида до позначок нижче нуля. Хоча подібні процеси перемішування води зазвичай спостерігаються під час потужних ураганів, шторми «Папороть» та «Джанна» довели, що зимові арктичні фронти можуть мати ідентичний вплив на океан.

Для дослідників це явище є важливим джерелом даних про вуглецевий цикл Землі. Суспензії карбонатних осадів відіграють ключову роль у процесах поглинання вуглецю океаном.

NASA помітила зміну кольору океанських вод Флориди. / © NASA

«Ці події зазвичай відбуваються під час тропічних ураганів, які поглинають матеріал у глибших водах. Однак дослідники набагато менше знають про те, як холодні фронти сприяють подібним ситуаціям», — зазначають у NASA.

Реклама

Вивчення таких рідкісних випадків дозволить вченим точніше прогнозувати, як локальні океанічні поглиначі вуглецю реагують на екстремальні зміни погоди в умовах глобальних кліматичних зрушень.

Нагадаємо, тектонічні плити продовжують рухатися, і в майбутньому всі континенти можуть знову об’єднатися. Дослідники попереджають: наслідком може стати масове вимирання.