NASA зафіксувало загадкове явище над Землею: що це було

Земля / © Getty Images

Реклама

NASA повідомило про фіксацію незвичного явища у верхніх шарах атмосфери Землі. Аномалію, яку помітили прилади Міжнародної космічної станції (МКС), пов’язують із руйнівним ураганом «Хелен», що накрив узбережжя Флориди у вересні 2024 року.

Про це пише Wion.

Спеціальний прилад AWE (Atmospheric Waves Experiment), встановлений на зовнішній обшивці МКС, зафіксував гігантські атмосферні хвилі на висоті близько 88 кілометрів над поверхнею планети. Це явище відбувалося в мезосфері — третьому шарі атмосфери.

Реклама

Вчених здивував масштаб збурень. У той момент, коли стихія вирувала у Флориді, прилади в космосі зафіксували чіткий візерунок, схожий на хвилі, які поширювалися далеко на захід від епіцентру шторму.

«NASA було здивоване, побачивши щось, що не було видно з землі, але було виявлено з космосу. Ураган був настільки сильним, що збурив повітря на такій великій висоті», — йдеться у звіті дослідників.

Прилад AWE був встановлений на станції у 2023 році саме для вивчення «атмосферного світіння» — світла, яке випромінюють гази на великих висотах. Нові дані підтвердили теорію про те, що потужні погодні катаклізми на поверхні Землі здатні впливати на різні шари атмосфери, аж до межі з відкритим космосом.

В чому загроза

Виявлення цього феномену має не лише наукове, а й практичне значення. Подібні «хвилі» у розрідженому повітрі безпосередньо впливають на безпеку орбітальних апаратів.

Реклама

Зміна щільності повітря у верхніх шарах атмосфери, викликана такими хвилями, може створювати додатковий опір для супутників та космічного сміття. Це, своєю чергою, призводить до зміни їхніх траєкторій та потенційних проблем із навігацією чи зв’язком.

«Навіть незначна зміна щільності повітря у верхніх шарах атмосфери може призвести до проблем із супутниками. AWE може допомогти дізнатися більше про ці спостереження та запобігти будь-яким проблемам», — наголошують експерти.

Нагадаємо, вчені зафіксували 10-секундний гамма-сплеск із віддаленої точки Всесвіту, що розташована на відстані 13 мільярдів світлових років.