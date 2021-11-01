NASA зафільмувало потужний спалах X-класу на Сонці (відео)

Серія сонячних вивержень розпочалася ще минулого понеділка.

Космічний апарат Solar Dynamics Orbiter зафільмував сонячні спалахи, які тривали весь тиждень і закінчилися потужною сонячною бурею класу X1.

Про це повідомляє space.com

Серія сонячних вивержень розпочалася ще минулого понеділка в одній із активних областей Сонця. Ці виверження сонячної речовини тривали кілька днів.

Масштабним спалахом на Сонці став спалах класу X1.

Спалахи X-класу — це найпотужніші сонячні бурі, які можуть бути на Сонці. За словами представників NASA, спалахи на Сонці – це сильні викиди випромінювання. Це випромінювання не може пройти через атмосферу Землі та нашкодити людям, але може вплинути на шар атмосфери, де проходять сигнали GPS і зв'язку.

Нагадаємо, раніше NASA видало грант для дослідження космічної погоди за допомогою штучного інтелекту.

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