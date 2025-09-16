Більше ніж на рік NASA ізолює чотирьох сміливців: для чого це потрібно

Астронавти / © pixabay.com

Реклама

NASA розпочало новий етап підготовки до пілотованої місії на Марс. Четверо добровольців проведуть 378 днів в ізоляції, імітуючи умови життя на Червоній планеті. Їхній досвід допоможе вченим зрозуміти, як тривала ізоляція впливає на фізичне та психічне здоров’я людини, що є ключовим для планування майбутніх космічних подорожей.

Про це пише NASA.

19 жовтня четверо учасників — пілот Росс Елдер, полковник Еллен Елліс, інженер Меттью Монтгомері та технічний директор Джеймс Спайсер — увійдуть до спеціального модуля Mars Dune Alpha в Космічному центрі Джонсона. Це друга річна місія програми CHAPEA.

Реклама

Протягом експерименту вони зіткнуться з викликами, максимально наближеними до реальних:

обмежені ресурси;

технічні збої;

затримки зв’язку із Землею;

постійне перебування в замкненому просторі.

Модуль обладнаний не лише житловими приміщеннями, а й зоною, що імітує марсіанський ландшафт. Учасники проводитимуть «виходи на поверхню» для наукових досліджень та тестуватимуть нове обладнання, зокрема системи очищення води та медичну діагностику.

Дані, зібрані під час експерименту, є безцінними. Вони дозволять NASA розробити оптимальні протоколи та технології для успішної місії на Марс, враховуючи когнітивні та фізичні зміни, що можуть відбутися з екіпажем. Хоча точна дата польоту на Червону планету ще не визначена, експерти вважають, що це може статися вже у 2030-х роках. Ця місія — ще один крок до реалізації цієї амбітної мети.

Нагадаємо, Марс, відомий як Червона планета, здатен дивувати ще одним космічним явищем. За певних умов його нічне небо спалахує яскравим смарагдовим світлом. Науковці вперше заявили, що можуть передбачати появу цього марсіанського полярного сяйва.

Реклама

Вчені, які вивчали внутрішню структуру Марса за допомогою даних місії NASA InSight, зробили надзвичайне відкриття. Вони знайшли в самому центрі планети тверду масу, яка діаметром становить близько 600 кілометрів.