NASA запускає річну симуляцію місії на Марс: оголошено склад екіпажу

Пісочниця на аналоговому пристрої Crew Health and Performance Analog, де волонтери-дослідники беруть участь у симульованих прогулянках по поверхні Марса / © NASA

Реклама

Четверо добровольців невдовзі розпочнуть участь у річному експерименті NASA, що моделює життя на Марсі. Проєкт відбудеться у спеціально збудованому 3D-друкованому модулі Mars Dune Alpha площею 158 кв. м у Космічному центрі Джонсона у Г’юстоні. Місія стартує 19 жовтня 2025 року і триватиме 378 днів — до 31 жовтня 2026-го.

Про це пише NASA.

Учасники проєкту симуляцію місії на Марс — Росс Елдер, Еллен Елліс, Метью Монтгомері та Джеймс Спайсер. Запасними членами екіпажу призначені Емілі Філліпс і Лора Марі. Вони житимуть і працюватимуть у замкненому середовищі, зіштовхуючись із штучно створеними викликами: обмеженими ресурсами, затримками зв’язку, технічними збоями та психологічною ізоляцією.

Реклама

Симуляція входить до програми CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), яка покликана дати NASA дані для підготовки до реальних польотів на Місяць і Марс. Команда виконуватиме наукові експерименти, «марсіанські прогулянки», вирощування овочів, роботи з робототехнікою та тестування нових технологій — від обладнання для медичної діагностики до системи очищення води.

«Моделювання дозволить нам зібрати дані про когнітивну та фізичну продуктивність… Зрештою, ця інформація допоможе NASA ухвалювати обґрунтовані рішення щодо проєктування та планування успішної пілотованої місії на Марс», — розповів головний дослідник CHAPEA Ґрейс Дуглас.

Це вже друга подібна річна симуляція. Перша завершилася в липні 2024 року.

Склад екіпажу

Командир: Росс Елдер — майор ВПС США, льотчик-випробувач із понад 1 800 годинами нальоту, спеціаліст із штучного інтелекту та автономних систем.

Медичний офіцер: Еллен Елліс — полковник Космічних сил США, фахівчиня з ІТ-рішень та розвідсистем, має кілька наукових ступенів.

Науковий офіцер: Метью Монтгомері — інженер, консультант стартапів у галузі робототехніки, сільського господарства в контрольованому середовищі та електроніки.

Інженер: Джеймс Спайсер — технічний директор в аерокосмічній сфері, працював над супутниковими комунікаціями та проектами з навігації.

Росс Елдер, Еллен Елліс, Метью Монтгомері, Джеймс Спайсер / © NASA

Запасний екіпаж

Емілі Філліпс — капітан Корпусу морської піхоти США, льотчиця винищувача F/A-18C.

Лора Марі — комерційна пілотка з Великої Британії, спеціалістка з авіаційної безпеки, має понад 2 800 годин нальоту.

До слова, міжнародна команда дослідників, що працює з даними марсохода NASA Perseverance, зробила сенсаційне відкриття. Аналіз зразків порід з кратера Єзеро показав наявність дивних мінеральних утворень. Це можуть бути біосигнатури — найчіткіші ознаки життя, будь-коли знайдені на Марсі.