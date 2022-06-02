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NASA зазирне у справжнє пекло: дослідники хочуть вивчити планету, на якій плавиться каміння

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NASA зазирне у справжнє пекло: дослідники хочуть вивчити планету, на якій плавиться каміння

Фото: pixabay.com

Вчені очікують, що незабаром зможуть вперше докладно розглянути "суперземлю", яка перебуває за 50 світлових років від нашої планети.

Спеціалісти вважають, що безпрецедентний погляд на далеку планету забезпечить телескоп Джеймса Вебба, наукова робота якого почнеться вже в липні. 

Про це повідомляє Phys.org.

Планета під назвою 55 Cancri e перебуває так близько до своєї зірки, що умови на планеті буквально схожі на опис біблійного пекла. За словами астрономів, поверхня цієї планети постійно палає. Також планета може обертатися, створюючи водночас жахливі умови.

"Оскільки температура на поверхні планети набагато вища за точку плавлення звичайних породоутворювальних мінералів, її денна сторона вкрита океанами з лави", — кажуть у NASA.

У NASA зазначили, що нічого подібного до цього часу не знайти в нашій Сонячній системі.

Нагадаємо, раніше вчені за допомогою нейромережі ExoMiner відкрили 301 екзопланету. Вони поповнили список із 4569 планет, що обертаються навколо далеких зірок, і вже були відомі вченим.

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