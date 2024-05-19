Населених планет набагато більше, ніж вважалося раніше: нове дослідження вчених

Автори дослідження вважають, що за межами традиційної зони населеності зірки можуть існувати рідка вода і потенційно придатні для життя умови.

Умови, що сприяють появі життя, існують і за межами зони населеності. Таким чином позаземне життя може існувати на більшій кількості планет.

Про це пише Big Think.

Наразі вчені активно займаються пошуком планета схожих на Землю, які можуть підтримувати життя. Але найголовніше, що вчені шукають ознаки існування на таких планетах рідкої води. Кожній живій істоті потрібна вода в тій чи іншій формі.

Автори нового дослідження припускають, що рідка вода може існувати під поверхнею на планетах навколо зірок червоних карликів. З огляду на те, що такі зірки більш поширені в нашій галактиці, ніж такі зірки, як Сонце, це відкриття, якщо воно виявиться правильним, може збільшити список потенційно населених світів у 100 разів.

Вчені вважають, що всі ці багаті на воду планети перебувають за межами так званої зони населеності зірок, яку традиційно вважають найімовірнішим місцем для виявлення позаземного життя.

Зона населеності зірки — це те ідеальне місце, де на планетах не надто висока і не надто низька температура, що дає змогу воді залишатися рідкою на поверхні протягом тривалого часу. Автори дослідження вважають, що за межами традиційної зони населеності зірки можуть існувати рідка вода і потенційно придатні для життя умови. Екзопланети навколо червоних карликів зірок можуть мати підземні океани, які ховаються під крижаною корою, навіть якщо температура на планеті доходить до -73 градуси Цельсія.

Нагадаємо, астрономи виявили планету, яка нагадує Землю. Вона розташована біля невеликої холодної зірки.

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