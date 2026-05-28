Нашийник із ШІ перекладає мову тварин на людську за секунди: що відомо

Стартап із Китаю обіцяє переклад гавкоту з точністю 94,6% / © pexels.com

Китайський стартап Meng Xiaoyi заявив про створення нашийника зі штучним інтелектом, який нібито може «перекладати» гавкіт собак і нявкання котів на людську мову. Пристрій під назвою PettiChat компанія рекламує як технологію з точністю 94,6%, однак жодних незалежних наукових доказів на підтвердження цього наразі не оприлюднено.

Про це повідомило видання ITB.

Стартап із Ханчжоу відкрив передзамовлення на пристрій на початку травня. Вартість одного нашийника становить 799 юанів — приблизно 118 доларів США. За даними компанії, вона вже отримала понад 10 тисяч бронювань, а також залучила близько 1 мільйона доларів фінансування для запуску виробництва.

PettiChat важить 27 грамів і кріпиться на шию домашньої тварини. Пристрій обладнаний мікрофонами, акселерометрами та датчиками руху, які фіксують звуки, положення тіла й поведінкові сигнали тварини. Отримані дані обробляються за допомогою мовної моделі Qwen від Alibaba Cloud. У компанії стверджують, що система навчалася на більш ніж мільйоні зразків вокалізації та поведінки різних порід.

За словами розробників, нашийник аналізує звуки й рухи тварини та приблизно за 1,2 секунди надсилає власнику «перекладене» повідомлення на смартфон. Засновник Meng Xiaoyi Лі Цзіньюань назвав технологію «Моделлю світу поведінки тварин», яка одночасно аналізує візуальні, звукові та поведінкові сигнали.

Водночас компанія не оприлюднила жодного рецензованого дослідження, незалежного лабораторного тестування чи відкритих наборів даних, які б підтверджували заявлену точність у 94,6%. Також невідомо, як саме оцінювалася ця цифра, скільки тварин брали участь у тестуванні та, як вона визначає «точність» у перекладі звуків тварин у людські речення.

Науковці та дослідники поведінки тварин скептично оцінюють подібні заяви. Вони зазначають, що сучасні AI-системи справді можуть визначати загальні емоційні стани тварин — наприклад, стрес, збудження або спокій.

«Ідея „перекладу мови“ видів, які не використовують мову так, як люди, залишається науково непідтвердженою», — йдеться в статті.

Наявні дослідження показують, що системи, які аналізують лише звуки тварин, демонструють точність близько 57%. Мультимодальні моделі, які поєднують аудіо, відео та аналіз рухів, у контрольованих умовах можуть досягати приблизно 89–92% точності. Водночас жодне опубліковане наукове дослідження поки не підтвердило можливість перетворення гавкоту чи нявкання на конкретні людські речення.

Підозри викликає і сам вік компанії. Meng Xiaoyi заснували лише у січні 2026 року, тобто менш ніж за п’ять місяців стартап представив комерційний продукт із гучними заявами.

У китайських соцмережах деякі користувачі вже назвали пристрій «тестом на людський інтелект», а не технологічним проривом. Видання HotHardware також поставило під сумнів демонстраційні відео компанії, охарактеризувавши їх як «очевидно постановні», а саму концепція перетворення гавкоту на повноцінні речення «такою, що межує з науковою фантастикою».

Попри це, ринок технологій для домашніх тварин продовжує активно зростати. За прогнозами, у містах Китаю налічується близько 126 мільйонів домашніх тварин, а носимі AI-пристрої викликають дедалі більший інтерес серед інвесторів і покупців.

Експерти наголошують: поки компанія не опублікує методологію та не дозволить незалежне тестування, заяви про 94,6% точності залишаються маркетинговими твердженнями, а не науково підтвердженим фактом.

