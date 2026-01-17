Наскільки ядерні відходи є небезпечними: що насправді приховує атомна енергетика

Радіоактивні відходи

Ядерна енергетика й досі викликає гострі суперечки: для одних це шанс отримати чисту електроенергію без шкідливих викидів, для інших — джерело серйозних ризиків через радіоактивні відходи. Реальність, як зазначають фахівці, значно складніша й не така однозначна, як поширені страхи.

Про це повідомило видання BGR.

Після аварій на АЕС підходи до безпеки в атомній галузі суттєво змінилися. Сучасні дослідження свідчать, що загальна кількість смертей, прямо чи опосередковано пов’язаних з ядерною енергетикою, є нижчою, ніж у разі використання викопного палива або навіть гідроелектростанцій. Основна причина — контрольовані умови роботи АЕС і мінімальний контакт населення з небезпечними матеріалами.

Ядерні відходи поділяють на три типи: низькоактивні, середньоактивні та високоактивні. Перші дві категорії становлять близько 97% усіх відходів і зазвичай не відрізняються за рівнем небезпеки від токсичних залишків інших електростанцій — їх можна відносно безпечно переробляти. Найбільшу загрозу становлять високоактивні відходи, зокрема залишки урану, однак їхня частка є незначною.

Ключова проблема полягає не стільки у миттєвій небезпеці, скільки в тривалості радіоактивності таких матеріалів. Більшість країн нині зберігають їх у спеціальних контейнерах, розрахованих на десятиліття, хоча самі відходи можуть залишатися небезпечними сотні тисяч років. Деякі держави вже шукають довгострокові рішення, створюючи напівпостійні глибокі сховища для ядерних відходів.

Окремий напрям — повторне використання відпрацьованого ядерного палива. Технології, які дозволяють знову застосовувати залишки урану, існують уже десятиліттями та суттєво скорочують обсяг небезпечних відходів.

Повторне використання ядерних відходів передбачає відокремлення найнебезпечніших і непридатних для переробки компонентів — насамперед плутонію — від уранових залишків, які ще можна застосовувати. Такий підхід суттєво скорочує обсяг відходів, адже один і той самий уран використовується неодноразово. Крім того, це зменшує і термін, протягом якого радіоактивні матеріали потрібно зберігати.

Причин, чому США та низка інших країн уникають повторного використання ядерних відходів, кілька. По-перше, після катастрофи на Чорнобильській АЕС і випадків, коли ядерні матеріали намагалися пристосувати для військових цілей, у Штатах тимчасово заборонили такі технології. Згодом обмеження зняли, але на той момент країна вже вклалася в електростанції, що працювали на одноразовому ядерному паливі. По-друге, і це не менш важливо, переробка є дорогим процесом. Купити нову партію урану й утилізувати відпрацьоване паливо значно простіше, ніж будувати сучасні комплекси з нуля.

Нагадаємо, понад 200 000 барелів із радіоактивними відходами лежать на дні Атлантичного океану вже майже пів століття. Це наслідок практики 1946–1990 років, коли європейські країни, зокрема Франція та Велика Британія, скидали ядерні матеріали, запечатані в бетон і асфальт, у море.