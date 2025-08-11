Вчені розповіли, що буде з планетою після ядерної війни (фото)

Ядерний вибух / © Pixabay

Реклама

Вчені з Пенсільванії оприлюднили дослідження, яке показує наслідки ядерної зими — явища, що виникає після масштабної ядерної війни.

Про це пише видання Daily Mail.

За їхніми прогнозами, через значне блокування сонячного світла в атмосфері внаслідок диму від пожеж, викликаних ядерними вибухами, врожаї по всьому світу катастрофічно знизяться, що призведе до масового голоду та смерті мільярдів людей.

Реклама

За словами експертів, кукурудза — найважливіша сільськогосподарська культура у світі — практично не зможе рости через нестачу тепла і світла. Це означає, що не тільки кукурудза, а й інші ключові культури, такі як рис і пшениця, постраждають у подібній мірі.

Після ядерних вибухів дим і сажа піднімуться у стратосферу, блокуючи сонячне світло. Через це температура значно впаде, сільське господарство зазнає краху, і почнеться глобальний голод, що вчені називають ядерною зимою.

Дослідники за допомогою комп’ютерних моделей проаналізували шість різних сценаріїв ядерної війни із різною кількістю викидів сажі — від 5 мільйонів до 165 мільйонів тонн. У найгіршому випадку врожай кукурудзи може впасти на 80%, що спричинить світову продовольчу кризу.

«Якщо ми хочемо вижити, ми маємо бути готовими навіть до таких неймовірних наслідків», — зазначає Юнінг Ші, фахівець з рослинництва Пенсільванського університету, автор дослідження.

Реклама

Навіть менші масштабні ядерні конфлікти, що спричинять 7% зниження врожаю кукурудзи, вже матимуть серйозні наслідки для світової продовольчої безпеки та економіки.

Через руйнування екосистем люди змушені будуть покладатися на власні городи та локальні плантації. Однак навіть у цьому випадку посіви можуть бути обмежені через нестачу насіння, а для виживання доведеться переходити на «холодостійкі» культури, такі як картопля.

Крім того, найбільший сценарій зі 165 мільйонами тонн сажі у повітрі зруйнує озоновий шар Землі, що захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Це призведе до підвищення рівня ультрафіолетового випромінювання, що пошкоджуватиме рослини і ще більше знизить продуктивність сільського господарства.

Ядерна зброя була застосована двічі в історії — США проти японських міст Хіросіми і Нагасакі у 1945 році. Наразі Росія і США володіють близько 90% усіх ядерних боєголовок у світі.

Реклама

Експерти застерігають, що сучасна загроза ядерного конфлікту є дуже реальною та може мати жахливі наслідки для людства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що можлива ядерна війна між США та Росією призведе до довгострокових наслідків для планети, серед яких так звана «ядерна зима», що триватиме понад десятиліття.